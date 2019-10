Golfo Aranci: i pescatori salvano il mare con la pesca dei rifiuti

:

Golfo Aranci, 9 ottobre 2019 – Un nuovo progetto prende forma sul territorio di Golfo Aranci, da sempre molto attento alle problematiche legate all’ambiente marino.

E così l’Amministrazione comunale insieme alla Capitaneria di Porto di Golfo Aranci, l’Autorità Portuale della Sardegna, il FLAG Nord Sardegna, la Regione Sardegna, la Provincia di Sassari, DeVizia S.p.A. (azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana) ma soprattutto i pescatori della storica marineria di Golfo Aranci, ha dato il via al nuovo progetto “Golfo Aranci un rifiuto d’aMare”.

L’iniziativa andrà a promuovere le attività di “fishing for litter” (la pesca dei rifiuti) che consentirà ai pescatori che raccolgono quotidianamente nella propria attività di pesca tonnellate di rifiuti in mare, di poterli conferire nell’ecocentro comunale e ricevere anche una piccola remunerazione sulla base del rifiuto conferito.

Secondo il report WWF “Fermiamo l’inquinamento da Plastica: come i Paesi del Mediterraneo possono salvare il proprio mare” ogni minuto più di 33 mila bottigliette di plastica finiscono nel Mediterraneo.

Nel 2016, 53.000 tonnellate di rifiuti plastici sono state disperse nel Mar Mediterraneo, facendo registrare in numerose località costiere le più elevate concentrazioni di rifiuti plastici. La “Blue Economy” italiana, la terza più grande in Europa, perde circa 67 milioni di euro l’anno a causa dell’inquinamento da plastica.



Nella prima riunione del progetto presso la Sala Consiliare del Comune di Golfo Aranci sono stati illustratigli obiettivi del progetto con le procedure occorrenti le procedure per l’attuazione.

Il sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas, ribadisce la volontà di “Golfo Aranci nel posizionarsi come paese leader nella tutela dell’ambiente anche di quello marino. Anche Giuseppe Langella, Assessore ai Lavori Pubblici e Pesca ribadisce che “Il problema dei rifiuti in mare è un’emergenza planetaria, da affrontare unendo le forze con i nostri cittadini. Il Comune di Golfo Aranci si è già impegnato in giornate dedicate alla pulizia dei fondali, ma vogliamo rendere il nostro intervento continuativo e diffuso”.

Una nuova fattiva collaborazione a tutela del nostro mare, rendendolo sempre più plastic free.