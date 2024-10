Golfo Aranci: doppio appuntamento con “Golfo D’Amare” e “A Golfo Aranci… C’è Fermento”

Golfo Aranci. Sabato 2 e domenica 3 novembre, Piazza Cossiga a Golfo Aranci ospiterà un doppio evento imperdibile per gli amanti della birra artigianale, del cibo di strada e della musica dal vivo: il ritorno del festival “Golfo D’Amare” e l’iniziativa “A Golfo Aranci… C’è Fermento – Festival delle birre artigianali e del cibo di strada.”



Entrambe le manifestazioni sono realizzate con il contributo del Comune di Golfo Aranci e organizzate da Fermento Sardo, associazione nata per diffondere la cultura della birra di qualità e dell’homebrewing in Sardegna.

Il weekend offrirà un ricco programma di eventi e attività: eccezionali birre artigianali selezionate da Fermento Sardo, gustoso street food, musica live, DJ set e laboratori gastronomici.

Per i più piccoli, nella giornata di domenica dalle 11:30 alle 13:00 saranno presenti in piazza le mascotte dei cartoni animati, un’occasione speciale per le famiglie di trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento.

L’evento proseguirà nel pomeriggio con appuntamenti dedicati alla birra e alla gastronomia.

Alle 11:30, la degustatrice Valeria Usai guiderà i partecipanti alla scoperta del mondo delle birre artigianali con il laboratorio “Sembra facile dire rosse” un percorso di approfondimento sul carattere unico delle birre rosse.

Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:00, Veronica Spano condurrà un laboratorio di cucina sulle erbe spontanee abbinate alla birra, un’occasione per conoscere usi inediti degli ingredienti locali.

Il programma musicale sarà un altro punto forte del weekend: domenica alle 18:00 saliranno sul palco gli On the Road Band, noti per il loro repertorio di cover e classici, seguiti dal DJ set che accompagnerà il pubblico fino a fine serata, rendendo l’atmosfera ancora più vivace.

Fermento Sardo, organizzatore dell’evento, è un’associazione fondata da sette appassionati di homebrewing della Sardegna, uniti dall’intento di promuovere la birra artigianale e diffondere la cultura della qualità attraverso corsi di degustazione, eventi e cene a tema.

“A Golfo Aranci… C’è Fermento” è l’occasione ideale per vivere la passione per la birra e scoprire le eccellenze gastronomiche locali in un contesto di festa e condivisione. Con la proposta variegata di musica, degustazioni e intrattenimento per tutte le età, l’evento di Golfo Aranci promette un fine settimana all’insegna del gusto, dell’allegria e delle tradizioni locali.