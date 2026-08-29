Golfo Aranci, cercasi comparse per film internazionale: nel casting anche nudisti per scene in spiaggia

Saturday, 29 August 2026
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Golfo Aranci. Golfo Aranci si prepara a vivere un fine settimana tra festa, tradizione, folklore e fede. Sabato 29 serata all'insegna della storia, della tradizione e dello spettacolo: il lungomare cittadino ospiterà il Palio della Stella...
Olbia. Alle porte di alcune delle località turistiche più rinomate della Sardegna, mare cristallino, macchia mediterranea lussureggiante e luci sfavillanti lasciano spazio a uno scenario ben diverso. Lungo la SP 16, la strada che dalla ...
Olbia. Festa della Sacra Famiglia tra fede e solidarietà: sabato 12 settembre nel piazzale della chiesa parrocchiale donazioni straordinarie Avis. Sabato 12 settembre 2026, in occasione della Festa Patronale della Sacra Famiglia, AVIS Olbia sa...
Olbia. Dal 4 al 24 settembre 2026, Spazio Holo ospita RESPONSE, la mostra fotografica collettiva nata dall'omonima open call promossa insieme ad Arizona, scuola di fotografia e creatività fondata da Irene Ferri. In mostra i lavori dei fot...
Santa Teresa Gallura. A partire dal mese di settembre il Medico di Medicina Generale Dott. Pierfranco Pirari amplierà la propria disponibilità di pazienti, incrementando il numero massimo da 1000 a 1500. Per facilitare le operazion...
28 August 2026
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27 August 2026
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