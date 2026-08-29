Golfo Aranci, cercasi comparse per film internazionale: nel casting anche nudisti per scene in spiaggia

Olbia. Cercasi comparse, e questa volta tra i requisiti c'è anche la disponibilità a mostrarsi parzialmente nudi davanti alla macchina da presa. Panorama Films ha annunciato nuove date per il casting di un importante film internazionale che sarà girato in Sardegna, tra la Costa Smeralda e le località limitrofe, per tutto il mese di ottobre 2026.

La produzione è alla ricerca di numerose figurazioni residenti o domiciliate, anche temporaneamente, nel Nord Sardegna. Tre le categorie richieste e quella destinata inevitabilmente a incuriosire maggiormente è la ricerca di frequentatori di una spiaggia naturista.

Per queste scene si cercano uomini e donne dai 18 ai 70 anni, disponibili a comparire sul set con nudo parziale. Tra loro la produzione selezionerà anche alcune persone capaci di giocare a pallavolo.

Ma il casting è molto più ampio. Servono anche uomini e donne dai 20 ai 70 anni per interpretare i clienti di un resort, con figurazioni di diverse etnie. Alcune scene prevederanno costumi da bagno o abiti estivi leggeri. Un'altra selezione riguarda invece lo staff del resort: uomini e donne dai 20 ai 65 anni con un minimo di esperienza come camerieri, addetti alle pulizie, concierge, barman, barlady o in altre mansioni del settore alberghiero.

Le riprese si svolgeranno nel mese di ottobre 2026 e, a seconda della categoria, sarà richiesta una disponibilità di almeno due giornate. Il lavoro sarà retribuito secondo CCNL.

Dopo le giornate del 28 e oggi, 29 agosto, nella sede Aspo di via Indonesia 9 a Olbia, il casting in presenza proseguirà a Golfo Aranci il 4 e 5 settembre, a Villa Sospiri, in via Cala Moresca 1. Le selezioni si terranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Per partecipare non è necessaria una prenotazione: è sufficiente presentarsi nelle giornate e negli orari indicati con fotocopia del documento d'identità e codice Iban intestato al candidato. All'arrivo verranno consegnati un numero per il turno e la liberatoria con l'informativa sulla privacy. Durante il casting saranno realizzate alcune fotografie, sia in primo piano sia a figura intera.

La partecipazione alla selezione non equivale automaticamente all'ingaggio: le candidature confluiranno nell'archivio della produzione e solo le persone scelte per le scene saranno successivamente contattate, tramite telefonata o messaggio WhatsApp, per verificarne la disponibilità nelle date previste a ottobre. La produzione precisa infine che il casting è rivolto esclusivamente a chi vive o è domiciliato nel Nord Sardegna o comunque nelle vicinanze delle location delle riprese.