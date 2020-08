Gallura, movida no stop: ecco le regole da seguire

Olbia, 12 agosto 2020 – Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ieri notte ha deciso: dopo un confronto con il comitato tecnico-scientifico, è stata prorogata l’ordinanza numero 38 dell’11 agosto con la quale si proroga l’apertura delle discoteche e locali assimilibabili.

L’ordinanza permette musica, divertimento e movida solo ed esclusivamente all’aperto, a patto che siano assicurati informazione, vigilanza, divieto di assembramento e distanziamento interpersonale di un metro tra i clienti e di due metri per chi accede alla pista da ballo.

Molte le regole da rispettare dai gestori:

garantire percorsi differenziati per l’ingresso e le uscite, che consentano il mantenimento delle distanze di sicurezza durante la fila;

eseguire la misurazione della temperatura corporea all’ingresso;

tenere a disposizione erogatori di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

igienizzare costantemente le superfici con le quali entrano in contatto gli avventori e, specialmente, i servizi igienici;

utilizzare dispositivi monouso per la somministrazione di alimenti e bevande;

contenere gli accessi al locale in misura non superiore al 70% della capienza autorizzata nella licenza;

comunicare alla Stazione del Corpo Forestale competente per territorio il programma delle serate con i rispettivi orari di inizio e conclusione delle stesse, con cadenza almeno settimanale.

Al Corpo forestale e alla Polizia Locale è demandato il compito di controllare e far rispettare le regole.

In Gallura questa ordinanza era molto attesa: diverse località turistiche, come San Teodoro e Arzachena, sono note per gli splendidi locali notturni che garantiscono divertimento assicurato e serate all’insegna della musica. Locali che, in questo periodo, hanno fatto grossi investimenti per ripartire a dispetto di un’industria delle vacanze fortemente penalizzata dall’emergenza Covid-19.

La movida può dunque continuare, ma le regole ora sono più restrittive.