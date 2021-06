Dettori ci crede e investe: nasce Drago

Arzachena. La storica azienda gallurese crede nello sviluppo del territorio ed investe in Drago Horeca, Cash & Carry con delivery. Drago è un nome certamente facile da ricordare che evoca forza ed affidabilità e dal cuore profondamente sardo. “In questi ultimi 20 mesi davvero difficili, noi abbiamo ritenuto importante dare un segnale di forte presenza e fiducia nel Territorio della Gallura, a favore di tutto il mondo Horeca che ha davvero sofferto molto", afferma l’amministratore delegato Giuseppe Dettori.

Dopo tanti anni al servizio della ristorazione, il punto vendita in Località Malgianu si rinnova per meglio affrontare le sfide e, soprattutto, le opportunità che questo periodo post COVID potrà portare. Le novità le ritroviamo nell’immagine del Marchio, un Drago alato, e nel rifacimento della comunicazione interna. Il volantino promozionale è stato rivisto ed ampliato così come l’assortimento che presenta al meglio i reparti di Macelleria, Pescheria ed Ortofrutta che si aggiungono ad una offerta completa e pensata specificatamente per la Ristorazione.

Drago Horeca è un progetto regionale che si svilupperà attraverso una rete di punti vendita in altre città in Sardegna. Grazie alle ridotte dimensioni del formato, meno di 2.000mq, Drago Horeca potrà aprire anche in realtà più piccole e ad intenso traffico turistico, come nel caso del primo punto vendita Drago che si trova ad Oristano.

Nello specifico di Arzachena, Drago Horeca lancerà un puntuale servizio di consegna a domicilio, proprio per tutte le attività della ristorazione che, con l’estate alle porte, avrebbero difficoltà a recarsi in negozio. E per meglio garantire il servizio, è stato potenziato il numero di agenti vendita che saranno impegnati a promuovere la consegna a domicilio professionale nel territorio di Arzachena e tutta la Gallura.

Naturalmente, il punto vendita è anche aperto al pubblico ed attende i propri clienti tutti i giorni della settimana.