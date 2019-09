Da Olbia e Nuoro due sardi al Governo Conte Bis

Olbia, 14 settembre 2019– Due esponenti sardi della politica entrano nel Governo Conte Bis: l’olbiese Giulio Calvisi, esponente del Pd, è stato nominato sottosegretario alla Difesa, mentre la nuorese Alessandra Todde, esponente del Movimento Cinquestelle, è stata nominata al Ministero dello Sviluppo economico. 42 sono in totale i nuovi sottosegretari nominati dal Consiglio dei ministri.

Giulio Calvisi 53 anni compiuti lo scorso 27 giugno, è laureato in giurisprudenza, ha militato nella Federazione Giovanile Comunista Italiana e dal 15 marzo 1995 al 13 marzo 1997 è stato Segretario nazionale della Sinistra Giovanile.

Dal 2005, e fino alla formazione del Partito Democratico, è stato segretario regionale dei DS. Nel 2008 ha ricoperto la carica di deputato della repubblica (lista del Partito Democratico, Circoscrizione XXVI Sardegna) per una legislatura.

Alessandra Todde, 49 anni, due lauree ( informatica e ingegneria) alle spalle, ha vissuto 11 anni negli Stati Uniti, per occuparsi di energia ed evoluzione digitale. Tornata in Sardegna è entrata a far parte del Cda del gigante del digitale Olidata diventandone poi amministratrice delegata, ruolo che ha lasciato per la candidatura alle scorse elezioni europee con il M5s per la circoscrizione Isole (Sicilia e Sardegna)