Covid, Natale e Santo Stefano: guarite 182 persone, + 646 guarite clinicamente

Cagliari, 27 dicembre 2020 – Oggi per la Sardegna, con l’arrivo delle prime dosi di vaccino è un gran giorno di speranza. Mentre tutta l’Isola festeggia il Vaccine Day . I numeri dei nuovi casi registrati per questa feste di Natale e Santo Stefano sembrano incoraggianti, anche se purtroppo in questi due giorni di festa sono stati registrati 6 nuovi decessi a causa del Covid-19. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale di ieri 26 dicembre sono 30.049 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza.

Tra ieri e Natale sono stati registrati altri 6 decessi, salgono così a 704 le vittime positive al Covid-19. In totale sono stati eseguiti 469.168 tamponi. Sempre relativamente ai dati di ieri sono 478 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sei in meno rispetto al dato del 25 dicembre), mentre è di 43 (invariato) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.879. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 12.617 con un incremento tra Natale e Santo Stefano di +182 pazienti guariti, più altri 646 guariti clinicamente.

Sul territorio i positivi complessivamente accertati fino a ieri, 26 dicembre, sono 30.049. L’incremento è dato da +158 casi rilevati tra ieri e il 25 dicembre nella Città Metropolitana di Cagliari; +122 casi registrati tra ieri e il 25 dicembre nel Sud Sardegna; rimane invariato ai dati del 25 dicembre il numero +101 registrato ieri a Oristano; infine mentre a Nuoro sono strati registrati tra il 25 e il 26 dicembre +123 casi, a Sassari ne sono stati registrati +113.