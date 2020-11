Covid-19,Olbia: in totale 283 positivi

Olbia, 20 novembre 2020 – Nella giornata di oggi il sindaco di Olbia Settimo Nizzi – durante una conferenza stampa – ha comunicato gli ultimi dati aggiornati riguardo i casi positivi al Covid.

In totale le persone positive in città sono 283, di questi 34 sono ricoverati al Mater Olbia in terapia Intensiva mentre sono 30 le persone ricoverate all’ospedale Giovanni Paolo II. I dati sono la somma dei tamponi effettuati sia dal Mater che dall’Ats.

L’ultimo aggiornamento di Nizzi risale al 13 novembre con 142 positivi, ma i dato non erano completi per la mancata comunicazione dei numeri provenienti da Ats.

Il primo cittadino ha poi dichiarato: “Il numero dei decessi in città per Covid è basso. Si parla di persone malate gravemente che con la presenza del virus sono peggiorate. La nostra città presenta l’indice virale più basso non solo in Sardegna ma anche in Italia. Questo è segno che i cittadini rispettano le regole”.

“Tra le persone positive ci sono anche due dipendenti dell’Aspo e due dipendenti del settore comunale Lavori pubblici, ma non verrà fatta nessuna interruzione per entrambi i servizi”, conclude Nizzi.