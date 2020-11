Covid-19, Nord Sardegna: vietato abbassare la mascherina per fumare

Sassari, 23 novembre 2020 – Il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha firmato un’ordinanza nella quale si vieta di fumare all’aria aperta insieme ad altre persone.

Quindi è severamente vietato da oggi 23 novembre a Sassari togliersi la mascherina per poter fumare in luoghi pubblici aperti e in presenza di altra gente. Una ennesima stretta per evitare il contagio da Covid. All’interno dell’ordinanza sono presenti anche i provvedimenti contro bar, attività commerciali e ristoranti, in aggiunta anche i supermercati.

Infatti per chi non dovesse rispettare le norme in vigore le sanzioni sarebbero parecchio alte, è presente persino la chiusura dell’attività.

Si legge nel documento: ” la nuova ordinanza dispone anche per questo tipo di esercizi la sanzione accessoria della chiusura, in analogia con quanto già previsto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione”.