Covid-19, Carzedda: “In Gallura +8 casi oggi”

Olbia, 16 ottobre 2020 – Quanti casi di Coronavirus sono stati registrati oggi in Gallura? Solo 8 sui 48 registrati nella Provincia di Sassari. A darne notizia è il sub commissario della Zona Omogenea Olbia-Tempio, Pietro Carzedda. Il dato proviene direttamente dall’Unità di crisi regionale.

“Aggiornamento Covid-19 in Gallura. L’Unità di Crisi per il Nord Sardegna ci informa che oggi in Gallura sono stati registrati + 8 nuovi casi di soggetti positivi al Covid-19”, afferma Carzedda. Si tratta di una buona notizia rispetto all’andamento dell’epidemia del territorio. Non sono state fornite le località poiché è compito dei sindaci eventualmente comunicarlo pubblicamente.