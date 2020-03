Coronavirus: tenda pre-triage dei VVF all’Ospedale San Francesco

Nuoro, 14 marzo 2020- I vigili del Fuoco di Nuoro, su richiesta della Direzione ATS Sardegna – Direzione Ospedale di Nuoro, hanno provveduto a installare una tenda pneumatica necessaria per le operazioni sanitarie di pre-triage, conseguenti l’emergenza epidemiologica che ha colpito, fra le altre, anche la regione Sardegna.

Le operazioni, seguite in stretto raccordo fra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna, il Comando dei VVF di Nuoro e la locale Prefettura, sono finalizzate a fornire il massimo supporto logistico all’importante presidio sanitario del capoluogo nuorese.