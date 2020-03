Coronavirus: Federcaccia Sardegna dona 5mila euro per acquisto di materiale sanitario

Olbia, 15 marzo 2020- In tutta Italia, in queste ore di emergenza nazionale per il coronavirus, si moltiplicano i gesti di generosità. Il presidente di Federcaccia Sardegna, Davide Bacciu, ha reso noto che la Federcaccia Sardegna, insieme a tutte le sezioni provinciali sarde, ieri ha voluto dare un contributo alla lotta utile per “cacciare” il coronavirus dall’Isola.

Non appena l’ATS Sardegna ha pubblicato l’Iban per attivare la raccolta fondi utile alla causa contro il Coronavirus, i cacciatori appartenenti all’associazione venatoria hanno voluto manifestare tutta la loro solidarietà.

Il presidente Federcaccia Sardegna Davide Bacciu con una nota inviata al Presidente Christian Solinas, all’assessore alla Sanità regionale Mario Nieddu e al commissario dell’ATS Sardegna Giorgio Steri, ha comunicato la donazione di 5 mila euro all’ATS regionale.

“La Federcaccia Sardegna sente forte l’esigenza di dare il proprio contributo nella battaglia tesa a “cacciare il virus” dalla nostra amata terra. Per questa ragione -insieme alle sezioni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano – abbiamo pensato di donare all’ATS Sardegna la cifra di 5mila euro da destinare agli acquisti di materiale sanitario utile a far fronte all’emergenza coronavirus” si legge nella lettera.

Sono 12mila i cacciatori in Sardegna iscritti a Federcaccia ed è importante segnalare che Federcaccia Nazionale ha già donato 100 mila euro con l’ashtag #solidarietàvirale.

Di questi 100 mila euro donati da Federcaccia Nazionale 80.000 euro andranno all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. I rimanenti 20.000 euro andranno alla Croce Rossa Italiana