Coronavirus: + 4 casi tra Carloforte, Villamassargia e Macomer

Carloforte, 5 agosto 2020 – Nell’Isola di San Pietro i casi passano da uno a tre. Dopo il turista sono state trovate positive altre due persone, si tratterrebbe di due giovani.

Il sindaco di Carloforte Salvatore Puggioni ha così annunciato via Facebook la notizia: “Mi è stato comunicato dall’Azienda Sanitaria di Igiene Pubblica. Sono stati fatti i tamponi ai due giovani con esito positivo. C’è un collegamento con il primo caso. La situazione è sotto controllo, monitorata costantemente, non c’è bisogno di creare inutili allarmismi. Nonostante la positività i tre non destano preoccupazione. Per tutti sono state fatte le indagini conoscitive e la mappatura dei contatti ed ora i tre positivi sono in isolamento”.

“Ha poi ricordato nuovamente le regole necessarie da seguire per cercare di evitare ulteriori contagi, ricordando di non abbassare la guardia ma continuando nella propria quotidianità”.

Per quanto riguarda il caso positivo di Macomer, anche il sindaco Antonio Onorato Succu ha annunciato la notizia via Social: “Si tratta di una persona rientrata dall’estero, la quale ha avuto contatti solo con i familiari, tutti in quarantena. Inoltre la ASSL di Nuoro sta monitorando la situazione. Quindi bisogna collaborare rispettando le norme ed evitando assembramenti”.

Anche per il caso di Villamassargia la sindaca Debora Porrà ha avvertito, nella giornata di ieri, i cittadini tramite Social: “Comunicazione ufficiale da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS Sardegna – AASSL Carbonia di un caso di positività di Coronavirus nel nostro paese. Nell’arco di tempo intercorso tra la comunicazione e questo messaggio, mi sono accertata delle condizioni di salute della persona interessata, dei suoi congiunti e dei provvedimenti da adottare per tutelare la salute pubblica”.

“Verranno attuate le massime precauzioni per consentire ai cittadini di proseguire le proprie attività in sicurezza, siamo da mesi in stato di allerta e siamo organizzati per gestire ogni altro eventuale contagio”.