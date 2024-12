Capodanno nel nord Sardegna: al top il turismo interno

Olbia. A Capodanno traffico in aumento nelle strade isolane: il nord Sardegna si conferma regina per la notte più lunga dell'anno.

I vari concerti con i big a Olbia, Sassari, Castelsardo e Alghero porteranno nel nord migliaia di giovani e famiglie, ma da un primo esame si scopre che si tratta soprattutto di sardi che si spostano dal sud al nord, pochi gli arrivi dal resto del continente, nonostante la disponibilità dei voli, i biglietti troppo cari e un'offerta ricettiva ridotta ad un quinto rispetto alla stagione estiva hanno fatto desistere.

Va inoltre detto che, paradossalmente tutta questa offerta di grandi nomi risulta nel contempo un'arma a doppio taglio, sono tante le iniziative da 10 e lode, ma ci si ritrova a dover scegliere tra le tante proposte, poiché sono tutte in contemporanea e in diverse località anche distanti tra loro.



Ecco dunque che chi sceglierà i Pinguini Tattici Nucleari e Boombadash a Olbia, rinuncerà a Gianna Nannini che farà ballare Sassari, mentre a Castelsardo arrivano Elodie e Irama, Alghero canterà con i Negramaro.



La Maddalena ospiterà i Nomadi, Golfo Aranci Fred de Palma, Irene Grandi sarà a Bosa e Giusy Ferreri a Nuoro, senza scordare Max Gazzè a Dorgali e a Cagliari l'ex batterista dei Police Stewart Copeland, chiudono Oristano con Gaia, Iglesias con le Vibrazioni e gli Zero assoluto che saranno ospitati a Tortolì, Capoterra ballerà con lo Zoo di 105.