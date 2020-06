Calangianus: arriva la nuova postazione del 118

Calangianus, 25 giugno 2020- Anche a Calangianus verrà attivata la postazione del soccorso 118. Una notizia importante per tutta la comunità confermta da Areus, l’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna. L’importante servizio sarà garantito con personale qualificato per 12 ore al giorno con affido ad un’associazione di volontariato. È stato il sindaco Fabio Albieri a chiedere l’importante servizio e ieri soddisfatto lo ha annunciato ai suoi concittadini.

“Lavoreremo da subito affinché la postazione possa garantire in futuro le 24 ore, ma siamo molto soddisfatti nel vedere finalmente istituito nel nostro Paese, un servizio molto importante per la nostra Comunità e non solo. E di questo ringraziamo la Regione Sardegna e l’Assessorato alla Sanità.

Continuiamo ad impegnarci perché i servizi ai nostri Concittadini vengano sempre più implementati” Ha dichiarato Albieri.