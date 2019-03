Budoni, violenta turista: condannato a 5 anni

Budoni, 27 marzo 2019 – È stato condannato a cinque anni di reclusione con rito abbreviato l’uomo, di origine campana, accusato di aver violentato una turista toscana mentre si trovavano entrambi a Budoni.

I fatti contestati sarebbero avvenuti l’anno scorso.

Lei era nel centro gallurese per una vacanza, lui per lavorare come venditore di cocco. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe abusato della giovane all’interno di un’auto.

I due si sono conosciuti la mattina in spiaggia e poi lui l’aveva invitata a passare la sera insieme.

La violenza si sarebbe consumata a due passi dagli amici di lei e di lui, del tutto ignari di quanto stesse accadendo.

La notizia è stata pubblicata dall’Unione Sarda.