Berchiddeddu: appalto sotto soglia per la piazza

Olbia, 23 ottobre 2020 – La graziosa frazione di Berchiddeddu, un vero e proprio piccolo paese incastonato nelle campagne della Gallura, potrà finalmente vedere completata la sua storica piazza centrale. Il Comune di Olbia ha pubblicato recentemente il bando per la gara d’appalto sotto soglia sull’albo pretorio istituzionale.

L’appalto è per il completamento della via Santa Maria e della piazza centrale di Berchiddeddu che verrà espletato sulla centrare di committenza Sardegna Cat. I lavori consistono nella “posa della pavimentazione in granito su via Santa Maria, su via Giuseppe Belli e su parte di via Don Giovannico Ena; posa di nuovo arredo urbano e verde pubblico; integrazione al sistema di raccolta delle acque piovane e del sistema di illuminazione pubblica; restyling del monumento per i caduti in guerra”.

Come si legge nel documento, “Sono contemplate nel presente appalto le proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica, per cui non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata basata sul ribasso sul prezzo posto a base di gara”.

L’importo totale dell’appalto è pari a 534.389,56 euro e la durata dei lavori è fissata in 150 giorni naturali e consecutivi. Le imprese che desiderano partecipare alla selezione dovranno presentare domanda entro le 23:59 del 13 dicembre. La prima seduta di gara pubblica virtuale è fissata per le ore 9 nel 14 dicembre 2020.