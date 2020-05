Auto fuori strada sulla SS 131: donna ferita

Nuramins, 30 maggio 2020 – Ancora un incidente stradale in Sardegna, questa volta sulla SS 131 non lontano dal Comune di Nuraminis. Intorno alle 19 di ieri, un’auto è uscita fuori strada.

Le cause dell’incidente non sono note: l’auto ha perso il controllo ed è finita contro un albero riportando gravi danni all’avantreno. Alla guida vi era una donna che è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata all’Ospedale dal 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Non risultano coinvolti altri veicoli. La Polizia Stradale si è occupata dei rilievi. Lo riporta l’Unione.