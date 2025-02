Arzachena, 3 milioni di euro per migliorare la vivibilità del centro gallurese

Arzachena. Il Comune di Arzachena ha ottenuto oltre 3 milioni di euro dalla Regione Sardegna per diverse opere pubbliche e manutenzioni straordinarie destinati a progetti fondamentali per lo sviluppo del territorio e il miglioramento dei servizi ai cittadini.

Questi fondi saranno utilizzati per la realizzazione e la riqualificazione di diverse opere ed infrastrutture: oltre 836 mila euro sono destinati ad interventi di riqualificazione dell’Auditorium Comunale; si prevedono interventi sull’impianto di climatizzazione, il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture, l’adeguamento di alcuni impianti tecnologici interni, piccoli adeguamenti riguardanti la normativa di prevenzione incendi e l’eventuale riqualificazione degli arredi interni. La struttura rappresenta un importante polo culturale per l’intera comunità. Per tale opera è già stato conferito l’incarico di progettazione ed a breve sarà acquisito il progetto di F.T.E.

400 mila euro per il completamento dello stabile comunale in Piazza Filigheddu, che offrirà nuovi spazi e servizi a disposizione dei dipendenti comunali per garantire e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza. Nello specifico si prevede il completamento del secondo piano del padiglione B, attualmente realizzato al rustico. Per tale opera è già stato conferito l’incarico di progettazione ed a breve sarà acquisito il progetto di F.T.E.

Altri 400 mila euro, ad integrazione del precedente finanziamento Ras di € 950.000, per l’avvio del primo lotto di lavori del porto di Cannigione, di importo complessivo di 1 milione e 350 mila euro, finalizzato al rilancio di una delle infrastrutture strategiche per il turismo e la nautica. Nello specifico si prevede il consolidamento del molo di sopraflutto, il rifacimento di alcuni impianti primari (rete idrica principale e illuminazione), la realizzazione di tutti gli impianti a servizio dei singoli posti barca e il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione. Il progetto esecutivo è già stato acquisito. Lo stesso dovrà essere adeguato al nuovo prezzario Regionale ed a seguire potrà essere indetta la gara di appalto per l’affidamento dei lavori.

Un importo di 500 mila euro da destinare alla progettazione dell’adeguamento dei ponti di Via Pitagora sul rio Bucchilalgu, e del ponte della circonvallazione sul Rio S. Giovanni. Tali interventi riguarderanno la mitigazione del rischio idrogeologico sui due manufatti. Una volta acquisite le progettazioni sarà possibile quantificare le risorse economiche necessarie e potranno essere avviate le richieste di finanziamento per la realizzazione dei lavori.

300 mila euro saranno necessari per il completamento di un ulteriore lotto di infrastrutture nella zona Artigianale, rientrante nel Piano di Insediamenti Produttivi. Con tali interventi verranno completate le infrastrutture primarie dell’intera area (aree parcheggio, piani viari ecc.). A breve, per tale intervento finanziato dalla RAS a dicembre 2024, sarà conferito l’incarico di progettazione.

Seguono 350 mila euro da destinare alla progettazione per la mitigazione del rischio idrogeologico in Via Milano tramite la creazione di una vasca di laminazione. Per tale intervento il Comune ha già acquisito un progetto di F.T.E. di circa 1 milione e duecentomila euro. Con tali risorse sarà conferito l’incarico per la progettazione esecutiva, necessaria per poter richiedere alla RAS il finanziamento dell’intero intervento.

Altri 100 mila euro per la realizzazione di un primo lotto di lavori per la sistemazione della strada che collega il borgo di Cudacciolu alla Circonvallazione di Arzachena. Per tale opera è già stato conferito l’incarico di progettazione ed a breve sarà acquisito il progetto di F.T.E.

Ulteriori 200 mila euro per la sistemazione e riqualificazione del Parco XVIII Novembre. Si prevede nello specifico la realizzazione di un campo polivalente a servizio della collettività e altre piccole sistemazioni a verde. Per tale intervento a breve sarà conferito l’incarico di progettazione.

Infine 200 mila euro per la valorizzazione del sito archeologico Circoli megalitici di Li Muri. Tale monumento è stato inserito nella procedura di riconoscimento quale sito patrimonio dell’umanità UNESCO e la regione ha finanziato un intervento per la valorizzazione e per il miglioramento della fruizione del sito. In particolare si prevede la realizzazione di un percorso di collegamento tra il centro informazioni ed il sito, la manutenzione delle recinzioni esistenti, la predisposizione dell’impianto di illuminazione e di quello di videosorveglianza. Per tale intervento è già stato acquisito il progetto di F.T.E. il quale sarà sottoposto all’esame dei vari enti interessati per l’acquisizione dei necessari pareri. A seguire sarà acquisito il progetto esecutivo e sarà avviato l’affidamento die lavori.

"Questo risultato rappresenta un traguardo significativo per Arzachena. I finanziamenti ottenuti ci consentiranno di realizzare opere di grande importanza per il nostro territorio, migliorando le strutture esistenti e creando nuove opportunità per i cittadini e per il turismo" dichiara il Sindaco Roberto Ragnedda.

“Si iniziano a raccogliere i frutti dell’impegno profuso in questi primi due anni di amministrazione e di rapporti istituzionali, i primi lavori partiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire interventi di alta qualità e migliorare i servizi ai cittadini” dichiara Massimo Azzena, Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni.