Allerta meteo: maltempo sulla Sardegna

Olbia, 07 novembre 2019 – Il maltempo è in arrivo su tutta l’Italia: non a caso, la Protezione Civile della Sardegna ha emesso un bollettino per criticità idrogeologica per tutta la Regione.

Il bollettino di condizioni meteo avverse, invece, è nazionale ed è stato pubblicato anche sul sito della RAS.

“Dalla serata di oggi, giovedì 7 novembre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino, Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sardegna e Toscana”, si legge nel documento.

“Successivga estensione a Umbria, Lazio, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise”.

“I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.