All’Archivio Mario Cervo Sonetàula in una struggente veste teatrale.

Olbia, 14 luglio 2019 – «Guardare le cose in modo chiaro, non superficiale, ed esprimerle in modo essenziale da rimaner scolpite e restare nel tempo», sono qualità che l’editore Laterza pronunciava nei confronti dello stile inconfondibile di un autore sardo della sua scuderia: Giuseppe Fiori (Silanus 1923 – Roma 2003).

Giornalista, saggista, scrittore, un’anima sarda che si ricorda per quel suo piglio di temerarietà del suo essere carismatico.

Ci ha lasciato interessanti interviste, inchieste e articoli alle volte pungenti, senza mai discostarsi da quel fare garbato che lo distingueva. Molto attento, curioso e insaziabile di realtà in particolare quella sarda.

Scriveva spinto da una necessità irrefrenabile di condividere, trasmettere significati, idee o esplicitare fatti. Sì, aveva assimilato la lezione gramsciana o meglio pasoliniana (Pier Paolo Pasolini era il suo poeta preferito) sull’importanza degli ultimi, della genuinità, della purezza e, ancora, sulla lealtà intellettuale e sull’esclusione di qualsiasi preconcetto.

Un suo romanzo Sonetàula (2008) capolavoro della letteratura sarda, – che per alcuni elementi (vendetta, faida, giustizia privata) si potrebbe avvicinare alle origini della tragedia, in particolare quella greca del V sec. a.C., è da ben undici anni portato sulle scene dall’Associazione Culturale Tra Parola e Musica – Casa di Suoni e Racconti.

Qualche giorno fa è stato riproposto – grazie all’Archivio Mario Cervo, all’amministrazione del Comune di Olbia e all’ISRE – Istituto Superiore Regionale Etnografico – in un evento performativo nel grazioso giardino dell’Archivio Mario Cervo.

Un’istituzione costituita dagli eredi del collezionista Mario Cervo (1929 – 1997) studioso di sonorità sarde, che oggi prosegue nel suo lavoro di ricerca, d’indagini e nuove progettualità. Una vera e propria wunderkammer o stanza delle meraviglie, luogo depositario di rare e “piccole gioie” di cultura musicale, di archeologia musicale sarda e antropologia culturale dell’isola.

La voce narrante dell’attrice Camilla Soru e la chitarra del musicista Andrea Congia hanno creato intrecci di parole e note, legate come raccordi di stelle. La luce di quell’arcaicità che implica come il tempo, nel suo stratificarsi in forma dinamica, accolga semi evolutivi che è bene diffondere per far attecchire consapevolezza di un presente diverso e sicuramente lontano dal reiterarsi di dolorosa memoria.

Un monologo fluido interpretato da Camilla Soru con espressività, coinvolgimento emotivo e acuta introspezione psicologica dei personaggi, riscontrabile nelle sfumature e varie tonalità di voce, ben armonizzate per tono, volume, ritmo e tempo. Accanto alle parole, i suoni e le musiche create in una sorta di improvvisazione, per trasmettere in musica i sentimenti percepiti dal musicista Andrea Congia.

L’atmosfera mostrava il suo volto duale: a tratti cupa e minacciosa, un po’ come la voce incalzante della narratrice, o a tratti suadente, introspettiva di un lirismo “luminoso”, pur velato. L’attesa: un’ombra d’inquietudine, una presenza impastata da greve materia di certi noir.

L’impossibilità di capire certe forme comportamentali, retaggi, consuetudini radicate nella piccola comunità di Orgiadas, divengono sculture, modelli di un tempo arcaico che ora ha deposto le sue memorie nella scrittura.

Quel passato, un passaggio doloroso che si è reso necessario per poter assimilare alcuni fondamentali valori, tra quali il rispetto per il bene altrui e il valore della vita. Il tempo/memoria si incide per far affiorare, dal corso degli eventi, la sua finalità pedagogica.

Il romanzo racconta l’apprendistato del giovane Zuanne Malune, chiamato dagli amici Sonetàula, per via di quel rumore sordo, duro, che emette il suo corpo esile, quando bonariamente colpito. Erano gli stessi amici che gli avevano attribuito questo improegliu “suono di tavola”. Il suo corpo risuonava come il legno.

Una trasposizione simbolica che lega la tavola a qualcosa che esprime le caratteristiche del legno duro. Quasi una premonizione sulla sua vita futura che sarà “dura”, difficile, grama, di sofferenza, per un ragazzo che non conoscerà mai la spensieratezza, la leggerezza propria dei ragazzi della sua età, ma che diverrà adulto prima del tempo.

È ancora un bambino che vive all’interno della comunità agro-pastorale strutturata da codici orali e inevitabilmente acquisisce consuetudini e comportamenti di questa società.

Giuseppe Fiori attento conoscitore e studioso di alcune dinamiche sociali (lotta di classe, banditismo) in questo romanzo affronta il delicato problema del banditismo in Sardegna e la domanda che sembra suggerirci è la seguente: quanto incidono i modelli sociali sui bambini di alcune società che non hanno avuto possibilità di interagire con altri esempi/mondi diversi?

Un romanzo realista dove l’indagine assume peculiarità diverse. Il realismo di Émile Zola, ad esempio, era più legato a forme del destino, che qui sembrano esser superate. Infatti, non è possibile parlare solo di “destinati” ma di persone inserite all’interno di un modello sociale che ha sovrastrutture ben codificate anche se orali, parallelo ad un altro modello con sovrastrutture scritte e definite, che si respinge, perché sentito innaturale, imposto da altri, da “stranieri”.

Lo scrittore attinge al linguaggio di stampo giornalistico e senza fronzoli con una prosa asciutta ed essenziale, ma lontano da certo rigore positivista, sente l’esigenza di indagare, far emergere e definire emotività, delineare come certe dinamiche possano avere determinate conseguenze. Ad esempio, i riferimenti ad una forma di tutela personale come la latitanza o l’“incalzare” per chiarire, quasi triturare, sminuzzare quella forza cieca che crea un cortocircuito nella mente di una persona e induce alla vendetta. Perché?

Aveva approfondito questa pluralità di tematiche in alcune sue inchieste. Forse voleva recuperare o reinserire nella società chi ingiustamente era stato condannato seppur con prove di innocenza per immobilismo burocratico (mancanza di giudici o altro) e non veniva ufficialmente scagionato.

L’unico modo per non “perdere” anni di vita era la latitanza, poiché la giustizia era lenta. A volte ci si dava alla “macchia” perché non si voleva testimoniare in un processo.

Così si costituiva un tribunale privato si ristabilivano equilibri interni alla comunità ma non per la legge.

Fortuna oggi il tempo ha mutato coscienze. È stato un periodo complesso, in cui la Sardegna sembrava abbandonata a se stessa. La povertà era endemica, come le ferite aperte dai dominatori/colonizzatori (spagnoli ben quattro secoli!!! i piemontesi e senza citare i precedenti) che utilizzavano l’isola solo per ricavare guadagni dalle proprie risorse, e non per risolvere i gravi problemi socio-economici.

La società ha necessità di buoni esempi e di idee che “devono partire dalla realtà per migliorare la realtà stessa”, diceva Giuseppe Fiori, e non da astrazioni.

Il primo personaggio che incontriamo è Anania Medas nella sua barberia. Era stato in carcere per scontare una pena e lì gli avevano insegnato un mestiere, anche se in realtà non ne era capace.

Lo scrittore sembra voler ricorrere a questa figura per evidenziare l’importanza dell’integrazione sociale degli ex detenuti. È importante dare una ragione di vita e quindi un’altra opportunità, per sentirsi utili e non accogliere “sfide” diverse.

Una volta scontata la pena, intorno alla metà del secolo scorso, era difficile inserirsi nella realtà lavorativa e nella società. Paradossalmente venivano considerati, accettati e aiutati dalla stessa comunità quando erano ancora latitanti.

L’omicidio di Anania Medas, segna la vita di Sonetàula, un bimbo di Orgiadas, il paese “immaginario” dove lo scrittore colloca la sua storia. Il padre accusato dell’omicidio lascerà la famiglia per andare in carcere. Al piccolo viene nascosta la verità.

La sofferenza del piccolo Sonetàula viene descritta dalle sonorità e dal pathos di ogni singola parola recitata. Un fraseggio che incalza, cresce e crea vortici di venti impetuosi, solitudini che devastano il piccolo. Il padre verrà sostituito con la figura del nonno che si prenderà cura di Sonetàula e gli insegnerà a vivere.

Sì certo, è abituato all’allontanamento del padre per la transumanza, ma almeno sa che prima o poi sarebbe tornato. Lo avrebbe potuto abbracciare e trascorrere del tempo insieme a raccontarsi “cose da uomini”.

Ora, invece, sarebbe partito. Si percepisce affiorare un nuovo sentimento: la paura che spinge, per rapirlo. L’incognito, il timore di quel domani senza padre e la necessità di doversi occupare della madre. Lui, da solo? Che responsabilità! e poi quella raccomandazione che gli rimbomba nella testa fino a squarciarla, come gli echi delle armonizzazioni che illuminano la scena. Non deve fare comunella con il figlio di Battista Malune, “perché lo capirà da grande”.

Ecco un primo instradamento all’interno di un codice orale conoscenze diverse per grandi e per piccini, ma sempre conoscenze ingombranti che schiacciano e privano l’aria di ossigeno. E per rinforzare quel patto tra padre e figlio non si deve chiedere niente a nessuno, nella maniera più assoluta.

Al silenzio degli spettatori, tutti estremamente attenti quasi per timore di perdere anche solo una parola, si lega questo momento di sconcerto, di incongruenza: dovrà occuparsi della madre perché ritenuto ormai grande, ma gli si vieta di capire meglio cose che a lui sfuggono, perché ancora piccolo, cose non chiare, che non riesce a legare o a infilare nella collana della sue verità, ancora da comporre.

Sonetàula accompagna il padre alla corriera e con un’introspezione psicologica da far rivivere visivamente la scena ed emozionare, lì in presenza del padre il bimbo piange, lacrime che scavano fragilità, fantasmi di perché accorrono nella mente del piccolino: perché deve partire?

Questo momento d’intenso pathos ad un tratto viene sospeso, quasi interrotto da una frase che appesantisce quell’assenza a cui Sonetàula è abituato, perché è legato alla parola fine. E presagisce quel tempo che giungerà a breve “mi piangi come un morto”, le parole del padre.

Il piccolo riabbraccerà il padre solo un’altra volta, perché la giustizia si mostrerà inefficace, lenta, informe, e da quella patria che lo considera margine, “confine sociale”, da condannato al confino anche se innocente, verrà convocato per combattere e poi morire, per Lei, la Patria.

E così Sonetàula a soli 13 anni si ritrova ad avere una seconda casa fatta di macchia mediterranea, bosco, e cieli stellati e poi i suoi dolcissimi amici, compagni fedeli: gli animali. Inizierà a fare il pastore.

Ma basta poco per ritrovarsi avviluppato nel sistema di un codice orale sovrapposto al sistema giudiziario. Inizia ad oscillare verso la latitanza in seguito ad un furto di una pecora dal suo gregge. Come un lampo la velocità della sua risposta: l’uccisione di altre pecore appartenenti al presunto ladruncolo. Denunciato, invece di costituirsi, decide per l’altra giustizia non per questo meno sofferta, la latitanza, la via di fuga, una consuetudine utilizzata da molti altri.

In paese è rimasto il suo grande amore che saltuariamente vedeva di nascosto. Ormai vive solo per poter sposare la sua Maddalena. In lei ha riposto la speranza di una vita futura. Evocata in una scena dove la parola narrata riesce a far rivivere una sorpresa mista ad emozione: il primo giorno di diffusione della luce elettrica nel piccolo paese. Ora finalmente durante la notte, il paese sembra illuminarsi come fosse giorno. L’ombra che taglia i viottoli e incupisce gli animi sembra esser scomparsa ma vedremo che non sarà così, la storia d’amore avrà un altro epilogo.

Ambientato nella prima metà del secolo scorso, Sonetàula è il nostro grande romanzo epico. L’apprendistato che si sviluppa nelle pagine del romanzo, inteso come “formazione” non è acquisito durante i viaggi all’estero di storica memoria come i Grand Tour, per i più fortunati, ma all’interno della piccola comunità subordinato a retaggi che implicano trasformazioni sociali, lotte di classe, dove appare una società chiusa ma fiera delle proprie tradizioni e codici tramandati oralmente.

È il racconto sofferto e commuovente, se lo si legge con empatia, di un bambino a cui è stata sottratta la presenza e l’amore di un padre che ingiustamente sconta il confino per una colpa non commessa. Alla fine, dopo esser vissuto in quella “forma” sociale, anche lui l’acquisirà nella sua interezza fino a vendicare il padre.

Ma la vendetta ha origini antiche. Potremo dire che sia nata con la nascita dell’uomo e del suo interrelarsi in una comunità. Ricordiamo la catena di vendette (faida) minuziosamente raccontate da alcuni autori greci come Sofocle o Euripide. Uno dei personaggi più narrati Oreste che vendica il padre macchiandosi di un matricidio. Oppure altra vendetta molto studiata nell’Amleto shakespeariano dove si “razionalizza” il sentimento di vendetta con sfumature dei moti d’animo legati a fragilità umana, ripensamento, incertezza.

La vendetta della civiltà barbaricina ha una matrice differente e cesserà quando ci si accorgerà che le uccisioni non “restituiscono il morto”. Una consapevolezza che verrà acquisita con il miglioramento delle condizioni socio-economiche e con la diffusione della cultura, un nuovo sguardo verso altri mondi e nuovi modi di guardare il mondo.

“La cultura può rompere un varco”, diceva Giuseppe Fiori nel cogliere quell’urgenza che avrebbe portato al cambiamento.

E riprendendo l’immagine della locandina dell’Isola delle Storie 2019 – il Festival di Letteratura di Gavoi, in Barbagia, appena concluso – riflettiamo sulla bella metafora raffigurata dove individui gettano sassi nel mare così come la cultura lancia idee/storie e attende che prendano forma, si “chiarifichino”. Così l’acqua del mare, dopo un periodo di riposo dal lancio del sasso, ritornerà brillante e trasparente più di prima perché le idee che all’inizio possono sembrare oscure incomprensibili in un secondo momento illuminano, ( metafora per la diffusione dell’energia elettrica nel piccolo paese) aprono varchi verso nuove mete, creano rinascite.

“Mentre oggi vado ad Orgosolo – diceva Peppino negli anni ’60 – trovo una società nuova uno strato di intellettuali organici della società pastorale, figli di pastori o che sono stati pastori essi stessi da ragazzi. Trovo questo strato di nuovi dirigenti della comunità che parlano un linguaggio avanzato. In un circolo giovanile di Orgosolo si stampa un periodico ciclostilato in cui ho trovato testi di Don Milani, poesie di Neruda, di Garcia Lorca, di Brecht. Un’inchiesta sulla condizione della donna ad Orgosolo. Cultura viva non ossificata, armonizzata. È segno che in Barbagia qualcosa cambia nella direzione giusta”.

La cultura ha aperto e apre varchi che non dovremo chiudere con la nostra ottusità. Ma considerato il potenziale di crescita insito nel dubbio, cercare di proporre idee per quella passione che induce a creare, a cogliere originalità, senza mai trascurare la memoria storica dalla quale attingere, riferimento per nuove riflessioni sul nostro presente. “Luce” per la nostra contemporaneità.

