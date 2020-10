Affluenza elezioni: Provincia di Sassari oltre il 42%

Olbia, 25 ottobre 2020– Dovevano essere 160 i comuni della Sardegna a rinnovare il proprio consiglio comunale, ma quattro non hanno presentato liste. Oggi e domani sono quindi 156 i comuni dove gli elettori sono chiamati al voto per le amministrative 2020. Le elezioni, previste lo scorso marzo per via della pandemia, erano state posticipate ad ottobre. Purtroppo nessuno avrebbe immaginato un ulteriore incremento dei contagi in Sardegna, ma questa volta le elezioni per rinnovare il consiglio comunale non si fermano. L’affluenza alle 19 di oggi in Sardegna è stata al 37,82%.

Il dato più alto con il 42,6% lo ha registrato la Provincia di Sassari che comprende la Gallura, segue Nuoro con il 40,88%, poi Oristano con il 40,13%, il Sud Sardegna con il 37 % e la Città Metropolitana di Cagliari. Quest’ultima con il 29,84% ha fatto registrare l’affluenza più bassa.