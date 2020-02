3000 fiori profumano la cattedrale di Alghero

Olbia 21 febbraio 2020 – Una nuova veste è stata creata per abbellire la cattedrale di Alghero lo scorso 19 febbraio.

La location così suggestiva e ricca di un grande fascino antico ha veduto circa 20 persone provenienti da tutta l’Italia, cimentarsi con un allestimento molto impegnativo, ma di sicuro effetto.

“Con questa giornata di intenso e emozionante lavoro si e’ concluso un importante percorso formativo partito un anno fa”. Così ci accoglie Patrizia Di Braida Floral designer e insegnante accreditata a livello nazionale di Bloom’s Accademy. ” Gli allievi con grande partecipazione si sono cimentati a realizzare un progetto molto importante: la realizzazione dell’allestimento della cattedrale di Alghero. Da tempo avevo programmato e voluto fortemente questa sfida: unire tantissimi floral designer per la realizzazione di questo suggestivo allestimento scenografico. Sono stati utilizzati ben 3000 fiori freschi per le decorazioni. Mi sento di dover rivolgere un grande grazie a tutti gli allievi che si sono diplomati. La prima prova d’esame e’ stata la chiesa la seconda, di certo non meno impegnativa, l’allestimento di Villa Loreto. Ho saputo trasmettere a loro la formazione necessaria per poter affrontare al meglio l’evento. Hanno compreso le tempistiche e il problem solving. Inoltre è stato determinante poter fornire consigli preziosi per il loro futuro professionale. Bloom’s Accademy e’ questo: formare delle figure preparate per poter lavorare sul campo, con grande professionalità.”

Al termine dell’impegnativa giornata, tutti i partecipanti all’allestimento della cattedrale si sono ritrovati alla cena conclusiva presso Villa Loreto dove la musica ha accompagnato piacevolmente la serata di gala.

“Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto. Tutti si sono impegnati per condividere insieme questo loro primo progetto così importante . È stato emozionante cogliere nei loro sguardi tanta gioia e commozione. Tutti gli allievi hanno percepito con questa giornata di lavoro in team a conclusione del loro anno formativo, la loro personale crescita professionale partita dal nulla. Fino un anno fa non sapevano distinguere i fiori oggi possono dare vita ad un lavoro creativo bellissimo”.

Chiediamo a Patrizia Di Braida quale potrebbe essere un suo progetto da realizzare nella nostra splendida Sardegna. “Sogno di poter creare un allestimento a Cala volpe in Costa Smeralda. Immagino un matrimonio in spiaggia con arrivo in spiaggia e splendida decorazione della barca”.

I sogni lo sappiamo, spesso possono diventano realtà.