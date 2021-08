Virus, occupazione delle terapie intensive: la Sardegna tocca il 13 per cento

Olbia. La Sardegna e la Sicilia superano la soglia dell'allerta del 10% e toccano il 13% nel tasso di occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti Covid. A dirlo sono i dati del monitoraggio giornaliero a cura di Agenas, l’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, aggiornati a ieri.

Per quanto riguarda l'occupazione di posti letto in reparto, 4 regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia, segnano un aumento giornaliero. In particolare la Calabria arriva al 17% e la Sicilia al 23%, entrambe oltre la soglia d'allerta del 15%.