Una mostra fotografica racconta l'Isola di un secolo fa: "Album of Sardinia" torna in Australia

Olbia. Immagini che raccontano le tradizioni della nostra Isola, abiti e acconciature, sguardi e volti espressivi di donne, uomini, vecchi e bambini mostrano come si viveva un secolo fa in Sardegna. A rievocarne le incredibili emozioni di quei tempi lontani è l'interessante mostra fotografica "Album of Sardinia" allestita nella città di Melbourne, in Australia. Dopo il successo riscontrato nel 2019 presso l'Assisi Center di Rosanna, la mostra ha ripreso il volo per atterrare a Melbourne. Inaugurata lo scorso 30 luglio negli spazi del Club Italia di Sunshine la mostra è stata realizzata per iniziativa del Sardinian Cultural Association di Melbourne in collaborazione con la Biblioteca di Sardegna.

La mostra presenta cinquanta stampe gigantografiche scattate nel corso del primo Cinquantennio del Novecento e sono tratte dall'archivio "Fototeca di Sardegna", il fondo fotografico nato nel 2008 per iniziativa della Biblioteca

di Sardegna di Cargeghe e ospitante oltre 200 mila immagini di 263 comuni sardi: un itinerario della memoria che da Stintino a Carloforte, da Barumini a Fonni, racconta tra luoghi, fatti e personaggi, costumi e tradizioni dell'Isola.

L'esposizione, spiegano gli organizzatori, "costituisce occasione per volgere uno sguardo al passato non solo come un nostalgico guardarsi indietro ma anche come un profetico guardarsi avanti, nella consapevolezza della lezione pedagogica che la storia rappresenta per le nuove generazioni. Un’eredità culturale da raccogliere con ambizioni etiche, di recupero, tutela, valorizzazione di un patrimonio altrimenti destinato all’oblio".

Un momento di cultura ma anche di incontro e festeggiamenti. Oggi, 15 agosto, infatti per la Sardinian Cultural Association di Melbourne presieduta da Paolo Lostia, è un giorno importante: la partecipazione alla mostra in questo giorno particolare, per la vita della Associazione culturale sardo-australiana, vuole essere anche una speciale occasione per celebrare il 34° anniversario della sua fondazione.