Tragedia in Sardegna: giovane travolto e ucciso

Cagliari. Un incidente mortale è avvenuto in via Peretti a Cagliari. Un giovane sarebbe stato travolto e ucciso da un mezzo mentre attraversava la strada: inutili i soccorsi per la persona coinvolta, morta sul colpo. Presenti sul posto gli operatori del 118 e la polizia locale per i rilievi di legge. Lo riporta L'Unione.