Scopriamo il cabaret parigino a San Pantaleo con Alessia Desogus

San Pantaleo. Saranno le atmosfere fumose e l'ironia magnetica del varietà d'altri tempi a inaugurare la nuova edizione del Sound, Stone & Soul Festival di San Pantaleo. Venerdì 12 giugno 2026, il palco di largo Molise si accenderà alle ore 21:00 per il debutto della rassegna organizzata dal Circolo Musicale Laborintus in collaborazione con il Consorzio Turistico. Ad aprire la tre giorni sarà Alessia Desogus con il suo acclamato spettacolo "Caffè Chantant".

Nata a Sassari, la Desogus è un’artista multidisciplinare. Il suo percorso, partito dai teatri sardi, si è arricchito alla celebre scuola di teatro fisico di Philippe Gaulier a Parigi e a Ibiza, prima di trovare la definitiva consacrazione professionale a Granada, in Andalusia. Lì è diventata un punto di riferimento internazionale per gli spettacoli rétro, vincendo prestigiosi riconoscimenti come il Premio Lorca in Andalusia e il Premio Max in Spagna.

Per l'appuntamento gallurese, l'artista sarà accompagnata da una formazione d'eccellenza: Simone Sassu al pianoforte, Gabriele Cau alla chitarra, Peppino Anfossi al violino e Lorenzo Sabatini al contrabbasso. Insieme daranno vita a una performance che intreccia jazz, swing classico e chanson française, rompendo costantemente la quarta parete per interagire con il pubblico. L'evento, a ingresso libero e gratuito, sarà anticipato alle 19:30 dal format “Aperitivo con l’Artista”.

In attesa di vederla sul palco, abbiamo intervistato Alessia Desogus per farci raccontare la genesi del suo spettacolo e il ritorno in Sardegna.

Dalla Sardegna a Parigi, fino alla Spagna dove ha costruito una solida carriera internazionale nel teatro e nel varietà. Come si fondono queste anime così diverse all'interno del suo "Caffè Chantant"?

"Mi piacciono i sincretismi ... da sempre. Ho amato combinare la pittura con il teatro, la musica con la letteratura. Ecco, allo stesso modo mi approccio a questo Festival e alle mie radici: trovando una singolare combinazione tra mondi diversi. In fondo, sono una sarda che parla spagnolo con l'accento francese".

Il suo stile si distingue per una forte presenza scenica che richiama l'estetica vintage e la sensualità delle dive del passato, ma sempre con una forte dose di ironia e satira. Quanto è importante per lei il gioco dell'improvvisazione e il contatto diretto con il pubblico?

"Café-chantant. La parola in sé lo rende magnetico e attrattivo. Appena ne sentiamo parlare, qualcuno pensa a Josephine Baker e alla sua gonna di banane, altri ricordano il charleston. Io non so esattamente perché, ma penso che questo genere mi appartenga da sempre. Il mio modo di vivere la musica è inevitabilmente legato al teatro; avendo fatto molto lavoro di improvvisazione come attrice, le due cose hanno creato automaticamente un ensemble affine al caffé chantant. Poi Parigi e il mondo della copla spagnola hanno influito sul mio modo di vivere il palcoscenico e il rapporto con il pubblico".

A San Pantaleo sarà accompagnata da un ensemble di grandi musicisti come Simone Sassu, Gabriele Cau, Peppino Anfossi e Lorenzo Sabatini. In che modo la sua voce dialoga con i loro strumenti per ricreare quelle atmosfere parigine e jazz del repertorio?

"L'asse musicale è ben studiato e preparato, questo sì. I musicisti che lavorano con me non hanno solo un'abilità da un punto di vista musicale, ma possiedono anche la capacità di seguirmi in alcune delle situazioni che inevitabilmente sorgono con il pubblico – alcune totalmente improvvisate o provocate da me. Sono situazioni che ogni volta rendono lo spettacolo 'riscrivibile', ogni singola volta che si ripete".

Cosa significa per un'artista che lavora stabilmente all'estero, tra la Spagna e i festival internazionali, ritornare nell'Isola e aprire una rassegna così legata al territorio come il Sound, Stone & Soul Festival?

​"È previsto un aperitivo, questo sì... ma per certi versi sarà una sorpresa anche per me. Con il pubblico, prima dello spettacolo? Vicini, ma non troppo... Un libro visto troppo da vicino non può essere letto".