Sardinia Ferries, aperte le prenotazioni: le navi gialle regalano flessibilità

Cronaca

Piste ciclabili ad Olbia, la parola agli utenti: "chiediamo più sicurezza"

Olbia. Una filosofia di vita, più che un mezzo di trasporto: per chi la ama, la bicicletta rappresenta proprio questo; non solo un modo per spostarsi, ma una scelta etica e in qualche modo romantica, capace di modificare il proprio punto di vi...