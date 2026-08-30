Olbia, lunedì 31 agosto rischio incendi alto in Zona D: le regole di autoprotezione

Olbia. Lunedì 31 agosto la Zona D, nella quale ricade il territorio olbiese, sarà a pericolosità alta per il rischio incendi. Il bollettino n. 122 della Direzione generale della Protezione civile della Regione Sardegna, pubblicato domenica 30 agosto, assegna il codice arancione e la fase operativa regionale di attenzione rinforzata.

Si tratta di una previsione di pericolo, non della segnalazione di un incendio in corso. Nel bollettino il livello alto indica che, in caso di innesco non affrontato tempestivamente, le fiamme possono raggiungere dimensioni difficili da contrastare anche con le forze ordinarie rinforzate e potrebbe rendersi necessario il concorso della flotta statale.

L'attenzione rinforzata riguarda l'organizzazione operativa del sistema antincendio regionale. Le attività preventive previste per questa fase sono disciplinate dal Piano regionale antincendi 2026-2028.

Per cittadini e attività restano in vigore le prescrizioni regionali del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo. In particolare è vietato:

accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;

usare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;

utilizzare attrezzi, mezzi o strumenti che possano produrre scintille e favorire un innesco;

gettare fiammiferi, sigarette, sigari, braci o altro materiale acceso;

fermare veicoli a contatto con sterpi, erba secca o materiale infiammabile.

Il bollettino n. 122 e le cautele in caso di incendio boschivo sono pubblicati dalla Protezione civile regionale. In presenza di fumo o fiamme non bisogna attraversare strade invase dall'incendio, né ostacolare i soccorsi: per segnalare un rogo si può chiamare il 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.