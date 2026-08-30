Olbia, lunedì 31 agosto rischio incendi alto in Zona D: le regole di autoprotezione

Sunday, 30 August 2026
Informazione dal 1999
Olbia. Lunedì 31 agosto la Zona D, nella quale ricade il territorio olbiese, sarà a pericolosità alta per il rischio incendi. Il bollettino n. 122 della Direzione generale della Protezione civile della Regione Sardegna, pubblicato domenica 30 agosto, assegna il codice arancione e la fase operativa regionale di attenzione rinforzata.
Si tratta di una previsione di pericolo, non della segnalazione di un incendio in corso. Nel bollettino il livello alto indica che, in caso di innesco non affrontato tempestivamente, le fiamme possono raggiungere dimensioni difficili da contrastare anche con le forze ordinarie rinforzate e potrebbe rendersi necessario il concorso della flotta statale.
L'attenzione rinforzata riguarda l'organizzazione operativa del sistema antincendio regionale. Le attività preventive previste per questa fase sono disciplinate dal Piano regionale antincendi 2026-2028.
Per cittadini e attività restano in vigore le prescrizioni regionali del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo. In particolare è vietato:
Il bollettino n. 122 e le cautele in caso di incendio boschivo sono pubblicati dalla Protezione civile regionale. In presenza di fumo o fiamme non bisogna attraversare strade invase dall'incendio, né ostacolare i soccorsi: per segnalare un rogo si può chiamare il 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
30 August 2026
30 August 2026
30 August 2026
30 August 2026
Olbia.“Non posso dirgli di no, ci rimarrebbe male.” “Preferirei non andare, ma non posso deluderli.” Quante volte abbiamo pronunciato o pensato queste frasi? Dire di sì quando dentro di noi urla un no è una dinam...
Golfo Aranci. Coppia sul palco e nella vita, Igor Inzaina e Federica Novigli portano a casa ben due vittorie al contest "Voci nel Golfo", organizzato dal maestro Giovanni Budroni in collaborazione con il Comune di Golfo Aranci per il progetto "Andiam...
A Palau la Guardia Costiera ha sequestrato attrezzature balneari. Contestata l'occupazione senza titolo di oltre 900 metri quadrati di arenile.
Tre anfore in terracotta sono state recuperate dal fondale davanti a Porto Rotondo. La Polizia ha informato la Soprintendenza per gli accertamenti.
29 August 2026
29 August 2026
29 August 2026
29 August 2026
29 August 2026
29 August 2026
29 August 2026