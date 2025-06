Olbia, la preoccupazione della Uil trasporti sulla bocciatura del progetto di dragaggio

Olbia. La Uil Trasporti Sardegna esprime preoccupazione per la bocciatura del progetto di dragaggio del porto di Olbia da parte del Ministero della Cultura, recepito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



"Questa decisione, che impedisce la realizzazione delle vasche di colmata necessarie per lo smaltimento dei sedimenti, rende di fatto impossibile l'esecuzione dei lavori, con conseguenze disastrose per l'economia e l'occupazione della Sardegna".



"Siamo di fronte a una decisione incomprensibile e irresponsabile, oltre che contradditoria", dichiarano i Segretari Regionali Valerio Mereu e Giovanni Maria Cuccu "questa decisione mette a rischio migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti, dal personale portuale alle imprese dell'indotto, fino all'intero comparto turistico. Il porto di Olbia è tra i principali scali passeggeri d'Italia e importante Gate Ro-Ro per l'intera regione".



"La mancata realizzazione del dragaggio impedirà l’ingresso delle navi da crociera più grandi e implica il rischio concreto di dover mantenere in servizio le navi più vecchie e inquinanti, a causa delle quali si è trasferito sull’utenza l’aggravio dei costi derivanti dalla tassazione ETS, e vedrà sfumare l’arrivo delle unità Ro-Ro e Pax più nuove ed ecologiche, di fatto mettendo in crisi l’intero sistema portuale e le imprese ad esso collegato, che in questi anni hanno effettuato investimenti in vista della nuova generazione di navi. Non si può sacrificare lo sviluppo economico e sociale di una Regione in nome di una scelta miope e contradditoria perché per preservare l’ambiente si sceglie di mantenere in servizio le navi più inquinanti."



"Auspichiamo che il Governo e la Regione intervengano per risolvere questa situazione paradossale" aggiunge Maurizio Varchetta, responsabile della Gallura per la Uiltrasporti. "È necessario trovare una soluzione urgente che permetta la realizzazione del dragaggio, garantendo al contempo la piena sostenibilità ambientale e la salvaguardia del paesaggio. Non possiamo permetterci di perdere un'opportunità così importante per il futuro della Sardegna e dei suoi lavoratori di tutto il sistema portuale."



"La UIL Trasporti - dichiarano nel comunicato- è pronta a mobilitarsi e a intraprendere ogni azione necessaria per tutelare i posti di lavoro e lo sviluppo del sistema portuale di Olbia, invitando tutte le istituzioni coinvolte a un confronto costruttivo per superare l'attuale stallo ed evitare un grave danno a un'intera comunità regionale".