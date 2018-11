Olbia: ecco la magia delle luminarie natalizie

Olbia, 28 novembre 2018 – Manca davvero poco al periodo natalizio e la Città di Olbia ha iniziato a vestirsi a festa con le tradizionali luminarie.

La lunga sequenza di luci e immagini luminose tappezza, in particolare, il centro storico olbiese. Ecco una serie di immagini della città tutta illuminata a festa. Le foto sono state scattate ieri sera e ritraggono via Redipuglia, il Municipio, Corso Umberto I e via Principe Umberto. Manca ancora all’appello Corso Vittorio Veneto: le luminarie sono state installate, ma ieri non erano accese.