Olbia, il Festival dell’Aerospazio chiude su sviluppo e lavoro

Saturday, 03 October 2026
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Olbia. Il Festival dell’Aerospazio si chiuderà sabato 3 ottobre al Museo Archeologico con due incontri dedicati ai progetti e agli investimenti in Sardegna, quindi alla formazione e alle professioni del comparto. Il pubblico potrà accedere alla struttura dalle ore 09:00 alle ore 13:30, con ingresso da piazzale Benedetto Brin.
La seconda giornata, venerdì 2 ottobre, è stata dedicata anche agli Stati Generali della Space Economy e al confronto su risorse extraterrestri, meteorologia spaziale e tecnologie per l’esplorazione. Secondo il comunicato stampa di Mediatris Comunicazione del 2 ottobre, diffuso per conto degli organizzatori, Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione e assessore a Bilancio e Programmazione, ha dichiarato: «La Sardegna vuole esercitare sempre più un ruolo da protagonista nella Space Economy».
Nel programma della giornata ha trovato spazio anche il panel sulle risorse extraterrestri e l’esplorazione sostenibile di Luna e Marte, con la partecipazione, tra gli altri, di Giacomo Cao, presidente del Distretto AeroSpaziale della Sardegna.
L’area espositiva e le mostre sono a accesso libero e gratuito. Per assistere alle conferenze è prevista la registrazione e la prenotazione è fortemente consigliata: può essere effettuata attraverso il sito del Festival oppure ai punti di accoglienza attivi durante l’evento.
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