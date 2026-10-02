Olbia, la fiera nautica trasloca al Porto Vecchio

Olbia. La Fiera Nautica di Sardegna cambia nome, sede e dimensione. Dal 29 maggio al 6 giugno 2027 la manifestazione diventerà Sardinia Boat Show e si svolgerà nel cuore di Olbia, negli spazi dell'Olbia Waterfront – Porto Vecchio. Nove giorni durante i quali l'area affacciata sul golfo ospiterà imprese della nautica, imbarcazioni di diverse dimensioni e anche superyacht, con un progetto che punta ad aprire la manifestazione agli operatori e agli investitori internazionali.

Il passaggio a Olbia segna una nuova fase per la fiera dedicata all'industria nautica sarda. Il progetto è stato presentato al Salone Nautico di Genova dal Cipnes Gallura insieme alla Regione Sardegna, al Comune di Olbia, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e ai rappresentanti dei Consorzi industriali di Sassari e dell'Ogliastra.

Le date individuate collocano il Sardinia Boat Show all'inizio della stagione nautica e turistica. L'apertura è fissata per sabato 29 maggio 2027, mentre la chiusura è prevista domenica 6 giugno. Il Sardinia Boat Show continuerà a concentrarsi sulle aziende della nautica sarda, con particolare attenzione a due segmenti: la produzione e costruzione di imbarcazioni e il settore del refit, della riparazione e della manutenzione. A questi si affiancheranno le imprese che forniscono servizi e lavorazioni collegate.

Il cambio di denominazione non modifica dunque il nucleo originario della manifestazione. L'obiettivo dichiarato è riunire a Olbia le diverse componenti produttive della nautica regionale e presentarle anche agli operatori stranieri.

La fiera rientra nel Piano regionale di internazionalizzazione dell'industria nautica della Sardegna, che comprende anche la partecipazione coordinata delle imprese alle principali manifestazioni internazionali del settore.

Il programma segue due direttrici. La prima riguarda l'export della produzione nautica sarda; la seconda l'attrazione di investimenti esteri nell'Isola, con l'obiettivo di favorire insediamenti produttivi e collaborazioni industriali.

La nuova organizzazione prevede un'area specificamente dedicata alle imprese con sede legale o operativa in Sardegna che lavorano nella cantieristica, nel refit e negli altri comparti collegati alla nautica.

Un altro spazio sarà riservato agli operatori e agli investitori internazionali interessati a conoscere le possibilità di insediamento produttivo nell'Isola. Non si tratterà quindi soltanto di mettere in mostra barche e prodotti: una parte della fiera sarà dedicata ai rapporti tra imprese e alle opportunità industriali.

Nel programma troverà spazio anche la formazione. Sono previste la presenza di UniOlbia e dell'Università di Cagliari, con particolare riferimento ai percorsi universitari sviluppati a Olbia.