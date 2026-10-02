Saturday, 03 October 2026

Informazione dal 1999

PoliticaCronacaNecrologiSportEconomiaCulturaAnnunciGeneraleOlbiachefu

Bianca, Cronaca

Olbia, la fiera nautica trasloca al Porto Vecchio

L'annuncio del Cipnes

Olbia, la fiera nautica trasloca al Porto Vecchio
Olbia, la fiera nautica trasloca al Porto Vecchio
Olbia.it

Pubblicato il 02 October 2026 alle 19:03

condividi articolo:

Olbia. La Fiera Nautica di Sardegna cambia nome, sede e dimensione. Dal 29 maggio al 6 giugno 2027 la manifestazione diventerà Sardinia Boat Show e si svolgerà nel cuore di Olbia, negli spazi dell'Olbia Waterfront – Porto Vecchio. Nove giorni durante i quali l'area affacciata sul golfo ospiterà imprese della nautica, imbarcazioni di diverse dimensioni e anche superyacht, con un progetto che punta ad aprire la manifestazione agli operatori e agli investitori internazionali.

Il passaggio a Olbia segna una nuova fase per la fiera dedicata all'industria nautica sarda. Il progetto è stato presentato al Salone Nautico di Genova dal Cipnes Gallura insieme alla Regione Sardegna, al Comune di Olbia, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e ai rappresentanti dei Consorzi industriali di Sassari e dell'Ogliastra.

Le date individuate collocano il Sardinia Boat Show all'inizio della stagione nautica e turistica. L'apertura è fissata per sabato 29 maggio 2027, mentre la chiusura è prevista domenica 6 giugno. Il Sardinia Boat Show continuerà a concentrarsi sulle aziende della nautica sarda, con particolare attenzione a due segmenti: la produzione e costruzione di imbarcazioni e il settore del refit, della riparazione e della manutenzione. A questi si affiancheranno le imprese che forniscono servizi e lavorazioni collegate.

Il cambio di denominazione non modifica dunque il nucleo originario della manifestazione. L'obiettivo dichiarato è riunire a Olbia le diverse componenti produttive della nautica regionale e presentarle anche agli operatori stranieri.

La fiera rientra nel Piano regionale di internazionalizzazione dell'industria nautica della Sardegna, che comprende anche la partecipazione coordinata delle imprese alle principali manifestazioni internazionali del settore.

Il programma segue due direttrici. La prima riguarda l'export della produzione nautica sarda; la seconda l'attrazione di investimenti esteri nell'Isola, con l'obiettivo di favorire insediamenti produttivi e collaborazioni industriali.

La nuova organizzazione prevede un'area specificamente dedicata alle imprese con sede legale o operativa in Sardegna che lavorano nella cantieristica, nel refit e negli altri comparti collegati alla nautica.

Un altro spazio sarà riservato agli operatori e agli investitori internazionali interessati a conoscere le possibilità di insediamento produttivo nell'Isola. Non si tratterà quindi soltanto di mettere in mostra barche e prodotti: una parte della fiera sarà dedicata ai rapporti tra imprese e alle opportunità industriali.

Nel programma troverà spazio anche la formazione. Sono previste la presenza di UniOlbia e dell'Università di Cagliari, con particolare riferimento ai percorsi universitari sviluppati a Olbia.

 

Geolocalizzazione

Cronaca

Olbia, il Canile Europa e il danno erariale: quando la giustizia contabile è più veloce di quella ordinaria

Olbia. Mentre la giustizia ordinaria, civile o penale che sia, nonostante l'enfasi mediatica risulta spesso lenta e farragginosa sia in fase di indagine che in dibattimento (in Gallura, poi, è tutto ancora più complesso), la giustiza co...

Annunci

Porto Cervo, arrivano i Blue Marina Awards sui porti del futuro

Il 9 ottobre al Pevero Golf Club la sesta tappa dei Blue Marina Awards su energia, servizi portuali e Circular Yachting

Cultura

Jazzin’ Olbia 2026, tre giorni di musica nel cuore della città: al via la settima edizione

Concerti gratuiti e jam session

Generale

Olbia e Gallura, cambiano i treni per Golfo Aranci a ottobre

Nei fine settimana del 3-4 e 17-18 ottobre cambiano alcuni Regionali tra Cagliari, Olbia Terranova e Golfo Aranci: previsti bus sostitutivi.

Generale

Palau, il sottopasso resta chiuso: cosa manca all’apertura

Il sottopasso pedonale ferroviario di via del Faro è completato e collaudato, ma non è ancora accessibile. Restano il ripristino dei binari e le verifiche richieste da ARST.

Bianca

Emergenza rifiuti a Olbia: TARI tagliata fino all'80% per disservizi?

Olbia.  Quella che ci apprestiamo ad archiviare sarà ricordata come un’estate particolarmente calda e, sul fronte dei rifiuti, non priva di tensioni e polemiche. A suscitare il malcontento di numerosi residenti sono state soprattutt...

Geolocalizzazione