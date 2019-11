Olbia, Hermaea senza paura contro la capolista

Olbia, 22 novembre 2019 – Domenica 24 novembre prossima alle ore 17 presso il PalAltoGusto di Olbia Deborah Proietti, e Beatrice Cruccolini in qualità di arbitri fischieranno l’inizio di un’emozionante incontro di volley.

L’Hermaea volley affronterà senza paura la capolista tra le mura rassicuranti del suo PalAltoGusto l’imbattuta OMAG San Giovanni in Marignano, prima forza del torneo con 4 punti di vantaggio su Pinerolo.

Certo è che sulla carta la sfida risulta essere molto impegnativa. La formazione romagnola è agguerrita e pronta per il salto di categoria, contando inoltre su giocatrici di assoluto livello.

Le nostre ragazze sono pronte alla sfida e caricate di adrenalina dopo i tre successi consecutivi ottenuti contro Montale, Talmassons e Cutrofiano. Le biancoblù hanno tutte le carte da giocarsi in serenità per mettere i bastoni tra le ruote alla principale candidata per la promozione in A1.

“La squadra sta vivendo un buonissimo momento – afferma il presidente Gianni Sarti – la preparazione è partita con un pizzico di ritardo, ed è forse anche per questo che la squadra sta entrando in forma solo ora. La reazione? Me l’aspettavo – aggiunge – credo siano intervenuti vari fattori: il nuovo allenatore ha portato la sua personalità e delle innovazioni tecniche, e anche il calendario ci ha messo di fronte delle squadre più alla portata. Non va dimenticato, poi, che il nostro roster è composto da buonissime individualità. Contro San Giovanni Marignano sarà difficile proseguire la striscia positiva. In questi casi vince spesso il più forte, ma ogni tanto ci scappa l’impresa. Incrocio le dita e non aggiungo altro. Vincere una partita del genere sarebbe l’apoteosi”. Dello stesso avviso anche la vice allenatrice Mirela Sesti: “Ogni domenica è una storia diversa – spiega – a prescindere dal risultato la squadra dovrà entrare in campo per giocare bene e dare il massimo. Abbiamo preparato con cura la partita per cercare di mettere a nudo i punti deboli di San Giovanni Marignano. Il pronostico non è chiuso, possiamo far bene”. E’ convinta di questo anche il capitano Jenny Barazza: “Non c’è nulla di impossibile. Ovviamente conosciamo bene le loro qualità: sono una squadra quadrata, tosta e in possesso di individualità molto importanti. Noi però stiamo bene e non ci poniamo limiti. Affronteremo la partita senza paura”.

Potremo seguire la gara fino all’ultimo colpo in diretta streaming sulla pagina Facebook a beneficio di tutti i tifosi residenti fuori dalla Sardegna.

Forza ragazze!