Olbia e Gallura: pericolo alto di incendio

Olbia. Il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile ha emanato un nuovo bollettino di pericolo incendio per la giornata di oggi, domenica 1 agosto. Diverse zone della Sardegna sono segnate come "attenzione rinforzata per pericolo alto di incendio" con assegnato un codice arancione: tra le zone anche Olbia e l'intera Gallura. Nel documento si legge: "le condizioni sono tali, che ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorchè rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".