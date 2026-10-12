Nuova legge elettorale, la Sardegna perde un deputato: cambiano gli equilibri politici

Sardegna. La nuova legge elettorale ridisegna gli equilibri politici anche nell’isola, dove il calo demografico comporterà la perdita di un deputato. Alle prossime elezioni la Sardegna eleggerà complessivamente 15 parlamentari, dieci deputati e cinque senatori, dieci in meno rispetto a prima della riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei componenti di Camera e Senato.

La principale novità è il superamento dei collegi uninominali e il ritorno a un sistema proporzionale, accompagnato da un premio di maggioranza per la coalizione che raggiungerà almeno il 42% dei voti a livello nazionale. Il premio prevede 70 deputati e 35 senatori aggiuntivi, entro i limiti stabiliti dalla riforma. Se nessuno raggiungerà la soglia, i seggi saranno distribuiti proporzionalmente, senza ballottaggio. Tornano anche le preferenze, ma solo parzialmente: il capolista resterà scelto dai partiti, mentre per gli altri candidati gli elettori potranno esprimere fino a tre preferenze. In Sardegna dodici seggi saranno assegnati sulla base dei voti espressi nell’Isola: otto alla Camera e quattro al Senato. Gli altri tre, due deputati e un senatore, saranno legati all'eventuale premio di maggioranza nazionale e attribuiti attraverso listini bloccati.

Il nuovo sistema potrebbe modificare profondamente gli equilibri tra centrodestra e campo largo. Secondo le simulazioni riportate da La Nuova Sardegna, elaborate sui risultati delle politiche del 2022, la coalizione vincitrice a livello nazionale potrebbe ottenere sei deputati e tre senatori, lasciando agli avversari quattro deputati e due senatori. Senza premio di maggioranza, invece, il centrosinistra unito al Movimento 5 Stelle potrebbe conquistare cinque deputati e tre senatori, contro quattro deputati e due senatori del centrodestra. Il seggio rimanente alla Camera potrebbe andare a una terza forza politica.

A rendere ancora più incerto il quadro contribuisce la presenza della formazione politica guidata da Roberto Vannacci. Futuro Nazionale, fondato il 3 febbraio 2026 potrebbe essere potenzialmente in grado di modificare i rapporti di forza, soprattutto nell’area del centrodestra.

La nuova legge elettorale apre dunque una fase diversa anche per la politica sarda. Con meno rappresentanti in Parlamento e un sistema nel quale il risultato nazionale potrà incidere direttamente sull’assegnazione di alcuni seggi, il peso delle alleanze e le scelte dei partiti nella composizione delle liste diventeranno ancora più determinanti.