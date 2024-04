Nord Sardegna, trovato con la droga: arrestato detenuto in permesso premio

Sassari. Nella giornata del 03 aprile 24 su disposizione del provveditore regionale presso la Casa Circondariale di Sassari - si legge in una nota FNS CISL - "si è portata a termine una brillante operazione di polizia mirata alla prevenzione di introduzione di sostanze stupefacenti. L'attività coordinata dal Comandante di Reparto unitamente agli uomini della Polizia Penitenziaria, coadiuvati dalle unità cinofile del Reparto di Nuoro Badu 'e Carros, procedevano al controllo dei detenuti che rientravano dal permesso premio, il cane Leo, un esemplare di Labrador, segnalava un detenuto all'atto del rientro, l'esito della perquisizione dava esito negativo".

"Si è voluto approfondire il controllo inviando il fermato all'ospedale per una visita radiologica dove risultavano due corpi estranei all'altezza del deretano. Recuperati gli ovuli e analizzata la sostanza al loro interno risultava essere cocaina ed eroina. La cocaina e l’eroina recuperata avrebbe fruttato complessivamente una 50ina di dosi pronte allo smercio interno in carcere. Il detenuto è stato tratto in arresto e la droga sottoposta a sequestro".

Dichiara il segretario generale regionale, Giovanni Villa: "Ancora una volta la Polizia Penitenziaria porta a termine un’operazione indirizzata al contrasto nell’introduzione, possesso, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti all’interno dei penitenziari sardi. Ottimo lavoro dei poliziotti penitenziari del Reparto del carcere sassarese che, unitamente ai conduttori cinofili ed i colleghi a quattro zampe, sono riusciti ad evitare l’introduzione di cocaina ed eroina ai fini di spaccio all’interno del carcere di Bancali a Sassari. L’Amministrazione tenga in considerazione l’impegno costante di questi operatori silenziosi della sicurezza che giornalmente sono in trincea per combattere l’introduzione di droga e garantire la sicurezza interna ed esterna nelle carceri sarde", conclude.