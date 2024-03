Nord Sardegna, minaccia la ex e aggredisce i poliziotti: in arresto

Sassari. "Il giorno 10 marzo u.s., personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari traeva in arresto un soggetto che, inottemperante all’ammonimento del Questore, perpetrava minacce ed atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e dei genitori di quest’ultima".

"Nello specifico - si legge nella nota della Questura - "a seguito delle numerose condotte poste in essere nel recente passato, all’uomo veniva notificato il provvedimento dell’Ammonimento del Questore proprio nel primo pomeriggio del 10 marzo u.s.. A distanza di poche ore, tuttavia, la Sala Operativa della Questura riceveva una richiesta di intervento in quanto il predetto si trovava all’esterno dell’abitazione dei genitori della donna, danneggiava il portone d’ingresso e minacciava gli stessi di gravi ripercussioni se non l’avessero fatto entrare. All’arrivo della volante il soggetto si mostrava subito aggressivo e con violenza si scagliava contro gli operatori i quali, con non poche difficoltà, riuscivano a contenerlo e ad accompagnarlo in Questura per gli adempimenti di rito. Per i fatti di cui sopra, l’uomo veniva tratto in arresto ed associato alla Casa Circondariale di Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria", conclude la nota.