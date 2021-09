Marco Rau nuovo Presidente Provinciale di Confartigianato Sassari

Sassari. Nuovo Presidente Provinciale per Confaartigianato Imprese Sassari: l'imprenditore Marco Rau guiderà l’Associazione nel prossimo quadriennio. Nominato per acclamazione dai delegati provinciali all’Assemblea associativa, Rau, 49enne imprenditore di Sassari nel settore alimentare, sarà a capo degli Artigiani sassaresi per il prossimo quadriennio.



Nel suo incarico verrà affiancato dal VicePresidente Vicario Walter

Manos, 38 panificatore di Osilo, e supportato dai Vice Francesco Ponti

di Sassari e Carmelo Cano di Alghero, entrambi imprenditori edili.

Completano il Comitato Esecutivo gli artigiani, Roberto Costa, 49enne

orafo di Alghero, Giovanni Antonio Moro, 49enne edile di Ittiri,

Franco Fiori, imprenditore sassarese del settore trattamento acque,

Roberto Nieddu del legno e arredo di Bottidda, e la Presidente

uscente, Maria Amelia Lai.



Il neo Presidente, nel discorso di insediamento, sottolineando

l’importante responsabilità che lo attende fino al 2025, ha ricordato

come la crisi mondiale dovuta al Covid-19 abbia arrestato la crescita

della Sardegna. Infatti, nel 2019 l’Isola registrò una crescita del

PIL superiore a tutte le altre Regioni d’Italia con un 0,8%, a fronte

dello 0,3% del 2018, e Lombardia, Emilia Romagna e Puglia (+0,7%).



“Usciremo da questa crisi con uno sforzo eccezionale di responsabilità

e coraggio da parte di tutti – ha affermato Rau - per ricostruire un

modello di sviluppo economico e sociale che faccia leva sul valore

espresso dagli artigiani e dalle piccole imprese che rappresentano il

94% delle aziende”. “Ed è proprio partendo da queste basi che

l’impegno del mio mandato, e quello di tutta Confartigianato Sassari –

ha continuato – sarà quello di continuare il dialogo

politico-istituzionale a tutti i livelli per dare coraggio, energia,

credito e opportunità alle oltre 12mila imprese artigiane sassaresi e

agli oltre 21mila addetti, in rappresentanza di oltre il 22% delle

attività produttive territoriali”.



E il messaggio di Rau e di tutto il Consiglio Direttivo alla Politica

è stato chiaro: “A chi guida la Regione sollecitiamo un impegno deciso

e concreto nel costruire un contesto favorevole alle potenzialità

imprenditoriali del nostro Territorio, puntando su competenze,

innovazione, sostenibilità, fattori indispensabili per irrobustire il

tessuto produttivo e migliorarne la capacità competitiva”. “Le aziende

sassaresi hanno mostrato grandi capacità di resistenza ma il sistema

imprenditoriale territoriale, oggi più che mai, ha necessità di

coesione, dinamicità e reattività per accompagnare gli imprenditori

fuori dalla crisi – ha proseguito il neo Presidente – per questo è

forte il bisogno di puntare sul valore artigiano per ricostruire lo

sviluppo della nostra economia e contribuire alla coesione sociale.

Tutto ciò potrà avvenire anche grazie alla rappresentanza che

Confartigianato Sassari è riuscita a riaffermare e riaffermerà in

futuro”.



Per l’Associazione Artigiana, la parola d’ordine che nel prossimo

quadriennio dovrà caratterizzare l’azione associativa, sarà “fare

squadra” per essere sempre più vicini ai bisogni delle realtà

produttive, con un modello che unisca innovazione, territorialità e

competenze, senza tralasciare la formazione e l’innovazione.



“Così come più volte affermato a livello nazionale – ha sottolineato

Rau – c’è la forte necessità di “curare” il nostro sistema

imprenditoriale con il vaccino delle riforme per rimuovere gli storici

ostacoli alla competitività del nostro sistema produttivo. E con il

Piano nazionale di ripresa e resilienza bisogna valorizzare le

capacità e le potenzialità delle piccole imprese italiane”.



Del lavoro che c’è da fare lo dimostrano i dati degli appalti

aggiudicata dalle PMI Italiane è al 14,35%, con una quota residuale

aggiudicata da quelle sarde, contro una media UE del 51% e una quota

della Germania al 64%. Per questo il compito dell’Associazione sarà

quello di ridurre il GAP ed arrivare il più velocemente possibile alla

media UE.



“Il Recovery Plan e la Next Generation EU, politiche adottate dal

Governo Nazionale dovranno essere l’occasione per voltare pagina – ha

rimarcato il Presidente - le piccole imprese non aspettano altro che

segnali concreti per rimettersi in moto sia con misure strutturali di

riduzione della pressione fiscale e semplificazione degli adempimenti

burocratici, sia facilitandone l’accesso a nuovi strumenti di finanza

d’impresa, alla ricerca e ai progetti di innovazione digitale e

tecnologica, di transizione ecologica e di internazionalizzazione. Il

successo delle misure del Recovery Plan per far ripartire l’economia

dipende da rapidità di progettazione, efficienza nella gestione e

attuazione amministrativa, accessibilità rapida al credito per le

piccole imprese”.



Ed è proprio dall’importanza dell’accesso al credito per le piccole

imprese bisogna ripartire. “Pensiamo alla creazione di strumenti

innovativi ed alternativi al canale bancario – ha evidenziato Rau –

come, ad esempio, potrebbero essere i mini bond di territorio

orientati alle micro e piccole imprese, che la FINART, il Confidi in

capo alla Confartigianato di Sassari, già due anni fa aveva proposta

come facilitatore di accesso al credito per le PMI”.



In ultimo, ma non per ultimo, il neo Presidente ha voluto ringraziare

la Presidente uscente Maria Amelia Lai: “Saluto e ringrazio una

persona di grandi capacità e soprattutto persona che sa fare squadra.

Il progetto della rappresentatività delle nostre imprese nasce diversi

anni fa ed oggi è sotto gli occhi di tutti la credibilità della nostra

associazione. Proseguiremo tutti in squadra su questo passo”.