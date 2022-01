Mappa Ue, tutta Italia in rosso scuro tranne la Sardegna

Olbia. Una mappa che raffigura l'Italia in colore rosso scuro (massimo rischio di contagi), tranne la Sardegna che risulta l'unica Regione in rosso come nell'aggiornamento della scorsa settimana. Questa è la mappa del Centro europeo per il controllo e prevenzionedelle malattie (Ecdc) sulla situazione dei contagi in europa. Dall'ultimo aggiornamento di giovedì 30 dicembre, passano al rosso scuro diverse Regioni: Sicilia, Calabria, Abruzzo e Basilicata, Molise e Puglia.

Non solo l'Italia con questa tonalità di colore ma anche il resto d'Europa ad eccezione della Romania dove si trovano ancora Regioni in arancione e verde.