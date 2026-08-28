Luogosanto: attesa per la Festa Manna e la cittadinanza a Stefano Fresi

Luogosanto. Nel cuore spirituale della Gallura ecco che la memoria collettiva e il senso di appartenenza si rinnovano ancora una volta, attraverso i grandi momenti della storia locale. Luogosanto si prepara a vivere un’edizione straordinaria della 798ª Festa Manna di Gaddura, una delle manifestazioni religiose e identitarie più antiche della Sardegna. Quest'anno la profonda devozione popolare che richiama fedeli da ogni angolo dell'isola e non solo, si intreccia con un evento di forte impatto emotivo per l'intera comunità: il conferimento della cittadinanza onoraria all'attore, compositore e musicista Stefano Fresi.

La cerimonia ufficiale è fissata per il 5 settembre durante un Consiglio comunale straordinario, al quale seguirà l'omaggio pubblico in piazza Incoronazione nel contesto della rassegna "Luogosanto in festa". Per l'artista romano si tratta del coronamento di un legame viscerale mai interrotto. Figlio di padre luogosantese e legato allo stazzo di famiglia dove ha vissuto i momenti più preziosi dell'infanzia, Fresi ha sempre rivendicato con orgoglio le proprie radici, facendosi ambasciatore spontaneo della cultura, della lingua e dell'accoglienza gallurese. Il sindaco Agostino Pirredda ci tiene a sottolineare come questo atto formale non faccia che ratificare un sentimento d'appartenenza già vivo e radicato nel cuore dei cittadini. Il riconoscimento a Fresi si inserisce in un programma culturale e spirituale di eccezionale rilievo, orchestrato dal Comitato Fidali 1982 e dalla parrocchia.

Tra il 30 agosto e il 15 settembre il paese farà da cornice ad una serie di appuntamenti che valorizzano l'identità locale, dai canti tradizionali della memoria storica ai momenti della cultura popolari. Il culmine religioso della Festa Manna è atteso per il 7 settembre con il rito penitenziale e l'attesissima apertura della Porta Santa della Basilica di Nostra Signora di Luogosanto, un evento di altissimo valore giubilare che si rinnova soltanto ogni sette anni e che trasforma il borgo in un crocevia di fede e accoglienza. Le celebrazioni proseguiranno l'8 settembre con il tradizionale raduno dei cavalieri per Lu Caracolu, le solenni processioni con i vessilli di San Simplicio e della Regina di Gallura, e i grandi concerti serali che vedranno alternarsi sul palco artisti di caratura nazionale come Ermal Meta e i Tazenda.

Anche in questa suggestiva occasione Luogosanto riafferma la propria vocazione di capitale della tradizione sarda: un luogo virtuoso dove l'emozione del ritorno alle origini di un singolo individuo si fonde con la grande storia di un popolo.