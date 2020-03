In Sardegna la Coppa Davis si gioca a porte chiuse

Olbia, 5 marzo 2020 – Il decreto del Governo sull’emergenza coronavirus ha colpito anche il mondo det tennis.

La Federtennis ha ufficializzato che l’incontro di Coppa Davis in programma a Cagliari il prossimo 6 e 7 marzo tra Italia e Corea del Sud, verrà disputato a porte chiuse. I tremila appassionati che acquistato i biglietti giornalieri o addirittura l’abbonamento per seguire la sfida che vede protagonista l’Italia, hanno avuto l’amara conferma a poche ore dall’apertura dei cancelli.

Ora la Federazione Italiana Tennis dovrà garantire il rimborso dei biglietti venduti che ammonterebbero a circa 200 mila euro. la sfida che garantirà . La

Fabio Fognini e Dunkhee Lee domani alle ore 12 si affronteranno per lo spareggio che potrebbe garantire l’accesso alle finali di Madrid in programma il prossimo novembre. A seguire sempre sulla terra rossa si terrà il secondo singolare che vedrà Gianluca Mage contrapporsi al coreano Ji Sung Nam. Sabato prossimo sarà la volta degli incontri di doppio a partire dalle ore 11 tra Lorenzo Sonego/Stefano Travaglia e Nam/Min Kyu Song

Tutti gli amanti del tennis pur non potendo essere presenti a bordo campo, seguiranno con l’immutato coinvolgimento l’evento, magari con un po’ di amarezza e preoccupazione per gli accadimenti nazionali. Anche per gli atleti di sicuro avrà un forte impatto vedere gli spalti vuoti.

Appropriato più che mai la frase”The show must go on”, questa volta in nome dello sport.