Il top del wedding si è dato appuntamento a Olbia

Olbia, 9 ottobre 2019 – La Sadegna è sempre più ricercata tra le destinazioni in cui ambientare il giorno più bello, dalle coppie straniere che intendono suggellare la loro promessa di vita.

L’industria del wedding , visto l’altissimo livello della clientela che sceglie la nostra Isola, diviene sempre più selettiva e ricercata.Proprio in questi termini si è tenuto il primo “Master Wedding Olbia”, fortemente voluto dalla Bloom’s Accademy di Patrizia di Braida supportata dalla sua referente qui in Sardegna, Tòth Krisztina Manca.

Incontrando Kristina si percepisce immediatamente l’alto livello qualitativo dell’evento.

“Ci siamo ritrovate presso la struttura Luna Lughente qui in Olbia, proprio per dare centralità alla nostra città. Sono molto emozionata per essere stata coinvolta nel master che è del tutto innovativo qui in terra sarda. Sono stati richiamati qui dal fascino della Sardegna i grandi nomi del panorama wedding Italia: Patrizia Di Braida, Nadia Pasquali, Elisa Mocci da Sassari che dopo il famosissimo Miccio è la top in Italia. Inoltre la presenza di Sabrina Coltri, e dell’Atleier Dama, ha saputo conferire ancora più prestigio a questo appuntamento formativo.

” Si è parlato con i partecipanti al master, di come trattare e accogliere il cliente, l’attenzione alla cura dei dettagli e sono state trattate le fondamentali nozioni di business e marketing del settore”.

“Il corso ha visto la partecipazione di fiorai, organizzatori di location, o anche di chi essendo ancora giovane, ha voglia di inventarsi una carriera da professionista. Non da meno la partecipazione di donne che hanno operato una svolta nella loro vita e hanno desiderio di “cambiare rotta”.

Kristina è entusiasta mentre si aggira tra i tavoli da lavoro degli allievi e li vede appassionarsi alle creazioni floreali che piano piano prendono forma sotto l’attenta guida di Patrizia Di Braida che ci racconta: ” E’ la prima volta in 22 anni che tengo corsi di altissimo livello, in cui vedo lavorare insieme per imparare, pasticceri, fotografi, commesse, fiorai, tutti provenienti da settori diversi che fanno confluire qui passione ed esperienze. Grandi condivisioni creative. Con questo evento c’è anche chi ne ha approfittato portando i suoi clienti da altre parti d’Italia, a visitare la meravigliosa Sardegna in vista di una cerimonia da tenersi qui. Io stessa sarò ad Alghero la prossima estate per un matrimonio con dei miei clienti provenienti da Verona. Di certo questo master sarà il primo di una lunga serie di approfondimenti sempre riguardanti il wedding. Le nuove tendenze del floral design , di cui ci occuperemo di nuovo sicuramente, ad esempio vedono una massificazione del colore con tante sfumature. Si vuole utilizzare non solo i fiori tradizionali come rose peonie e orchidee, ma anche splendidi fiori tropicali . Queste varianti sono tanto care agli stranieri che amano molto i colori, in cui vanno rispecchiandosi i toni delle loro nazionalità e tradizioni. Ho tanti ricordi dei miei ricercati allestimenti, ma forse quello che ho più nel cuore è il matrimonio indiano con 3 giorni di feste e tre allestimenti diversi. Un grande intenso studio che mi ha coinvolto quasi un anno”.

Queste straordinarie personalità femminili, testimoniano la grande creatività e la grande preparazione che risiede in ogni evento ricercato. La cura dei dettagli e la precisione delle esecuzioni, rendono unici ogni creazione. Nulla deve essere trattato con superficialità. Questo è l’imperativo del corso.

” Questa è una professione molto impegnativa in cui non si piò improvvisare, e dove si deve imparare a gestire il capriccio del cliente e l’imprevisto dell’ultimo secondo. Se a questo poi si aggiunge una clientela straniera sempre più esigente e facoltosa, allora il mix diventa veramente impegnativo”.

A quanto pare la personalità femminile è a proprio agio in questo mondo così creativo ma impegnativo, dove l’umiltà è di rigore e la voglia di crescere non deve mancare mai. Wedding destination, un futuro imprenditoriale in cui c’è tanto spazio per chi sa dare forma ai sogni, del giorno più bello della vita.