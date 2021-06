Covid, 22 nuovi positivi: calano ancora i ricoveri, nessuna vittima

Cronaca

Scontro fra moto: due feriti, uno è agente di polizia in servizio

Cagliari. Il bilancio dello scontro avvenuto questa mattina in via Marconi a Cagliari è di due feriti in codice giallo. Un incidente tra due moto - per cause ancora in fase di accertamento - in una si trovava un agente di polizia mentre nello ...