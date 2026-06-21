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Alghero, appartamento in fiamme: nessun danno alle persone

L’intervento dei Vigili

Alghero, appartamento in fiamme: nessun danno alle persone
Alghero, appartamento in fiamme: nessun danno alle persone
Olbia.it

Pubblicato il 21 June 2026 alle 14:20

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Alghero. Appartamento in fiamme ad Alghero nella tarda mattinata di oggi, il comunicato delle forse dell'ordine riporta:

"La squadra del Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta alle ore 11 circa, per un incendio all'interno di un appartamento in via Liguria. Il personale dei Vigili ha provveduto all'estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'appartamento. Non si registrano, fortunatamente, danni alle persone".

 

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