Alghero, appartamento in fiamme: nessun danno alle persone

Alghero. Appartamento in fiamme ad Alghero nella tarda mattinata di oggi, il comunicato delle forse dell'ordine riporta:



"La squadra del Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta alle ore 11 circa, per un incendio all'interno di un appartamento in via Liguria. Il personale dei Vigili ha provveduto all'estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'appartamento. Non si registrano, fortunatamente, danni alle persone".