Alghero, appartamento in fiamme: nessun danno alle persone

Sunday, 21 June 2026
Informazione dal 1999
Alghero. Appartamento in fiamme ad Alghero nella tarda mattinata di oggi, il comunicato delle forse dell'ordine riporta:
"La squadra del Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta alle ore 11 circa, per un incendio all'interno di un appartamento in via Liguria. Il personale dei Vigili ha provveduto all'estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'appartamento. Non si registrano, fortunatamente, danni alle persone".
21 June 2026
21 June 2026
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21 June 2026
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20 June 2026
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