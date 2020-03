Tragico incidente in moto: muore ragazza 15enne

Sassari, 1 marzo 2020- Tragedia sulla strada a Sassari. Ieri, 29 febbraio, in tarda serata una ragazza di 15 anni è morta a causa di un incidente stradale in moto. A riportare la notizia la Nuova Sardegna.

La vittima del tragico incidente si chiamava Elisa Riccobono, era di Sassari e viaggiava su una moto, una Aprilia 125 rossa guidata da un amico, lungo la strada di Baldinca.

Per cause ancora da accertare la moto ad un certo punto avrebbe colpito il marciapiede della carreggiata stradale disarcionando i due giovani e scaraventandoli contro un muro.

La 15enne è apparsa subito in gravi condizioni. I soccorritori giunti sul posto hanno fatto di tutto per rianimarla, ma è spirata durante il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente la Polizia Locale per gli accertamenti di legge.