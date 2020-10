Tempio: la kermesse Ottobre in Poesia coinvolge ed emoziona

Tempio Pausania, 31 ottobre 2020 – La minaccia del Covid e le ristrettezze dovute alla sicurezza sanitaria, non hanno impedito lo svolgersi dell’importante appuntamento culturale che da tempo si tiene nella città di Tempio Pausania.

Ottobre in Poesia nato da un’idea artistica di Leonardo Omar Onida, ha riscosso un grande riscontro di partecipazione, di critica e un alto livello artistico, non cedendo il passo alle criticità sociali del periodo. Le paure non hanno fermato la poesia. Questo è stato spirito che ha sempre contraddistinto le attività del PoP l’associazione che da 14 anni organizza il più importante festival poetico internazionale della Sardegna.

Durante la kermesse poetica, durata 6 giorni con il coinvolgimento di 7 comuni, hanno preso parte decine di artisti nazionali, regionali e internazionali. Tempio Pausania è stata per due giorni la capitale regionale della poesia internazionale. In questa occasione si è assistito al confronto tra poeti sardi e quelli d’oltremare, si ha avuto modo di ascoltare uno dei massimi pianisti jazz in circolazione, e si sono organizzate tappe poetiche nel centro storico del capoluogo gallurese. Tante grandi emozioni hanno coinvolto i partecipanti, e il pubblico presente.

Molto suggestive sono state anche le numerose mostre di quadri, e le presentazioni del libro record di vendite di Daniela Raimondi. Altro appuntamento della rassegna poetica che ha riscosso molti consensi sono state le escursioni sul Limbara di Sentieri di Gallura con le installazioni poetiche, e il convivio poetico universale.

Tra i numerosi protagonisti dell’evento ricordiamo: Claudio Cojaniz, Antonella Iaschi, Daniela Raimondi, Sandro Fresi, Giuseppe Cristaldi, Rebecca Ginatempo, Sinuaria Poetarum, Paolo Corda, Mamadou Mbengue, il collettivo di pittura Artisti nei Versi, i quadri di Claudia Dre, e il Coro Gabriel

Il concerto di Claudio Cojaniz, uno dei più grandi pianisti italiani, si è tenuto nella bellissima chiesa di Santa Croce con una performance che rimarrà nelle pagine più belle del festival, con un cameo musicale di Marco Muntoni. Quattro tappe della rassegna si sono tenute nello spazio Faber e nel teatro del Carmine con musica e poesia internazionale. Tema centrale dedicato agli elementi della natura: dalle orazioni civili di Cristaldi accompagnato da Franco Demontis e Gerolamo Barmina, alla poesia teatrale di Carlo Valle e i suoni etnici di Sandro Fresi, dalla voce vellutata di Rebecca Ginatempo e Paolo Corda alle sfumature africane di Mamadou Mbengue e il suo trio.

Il festival aveva come sempre la Poesia come regina delle arti, come elemento centrale che però ha dialogato con tutte le altre espressioni artistiche e forme d’arte: dalla pittura alla musica, dal teatro alla fotografia, dal cinema al turismo esperienziale. Da nord a sud il messaggio che si è voluto trasmettere è stato particolarmente coraggioso: Memoria & Abbraccio, ossia radici e passione.

Tempio, Tissi, Villacidro, Bosa, Sassari, Sestu, Torralba sono stati i sette comuni coinvolti in quest’appuntamento culturale che la Sardegna ricorderà a lungo. Tutto ciò è stato possibile grazie al coinvolgimento e grazie al patrocinio e contributo di: Comune di Tissi, Comune di Tempio Pausania, Comune di Torralba, Consorzio Formula Ambiente, CM-Carpenterie Metalliche, GruppoPretto, Grimaldi Sardegna, Coro Gabriel, Fondazione di Sardegna,Presidenza della Repubblica, World Poetry Movement, Commissione Nazionale UNES.

Attendiamo ora la prossima edizione confidando che i nuovi temi dell’evento siano sempre tutti volti alla positività e alla bellezza della cultura sarda.