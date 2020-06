Spostamenti per l’Isola: libera circolazione archivia le polemiche

Cagliari, 2 giugno 2020-Ancora poche manciate di ore e finalmente si potrà circolare tra le varie regioni italiane. Messa definitivamente da parte l’idea di un filtro sanitario per chi sbarca in Sardegna proposto dal Presidente Solinas con un “passaporto sanitario” bocciato dal governo perché ritenuto incostituzionale, messa da parte l’idea prima dell’autocertificazione medica e poi del voucher al turista che si sottopone al test anticovid, finalmente domani si parte.

Solinas ai microfoni di Lucia Annunziata nel programma In mezz’ora su Rai 3 aveva dichiarato “Non avevamo in animo una polemica, né una protesta. Abbiamo semplicemente proposto un tema. La riapertura propone una sfida importante per il paese e per la ripresa, ma dev’essere coniugata con un sistema di controlli che garantisca la sicurezza sanitaria” .

Nessun pregiudizio però, e a dichiararlo è stato lo stesso Francesco Boccia, ministro per gli affari istituzionali ospite a La vita in diretta su Rai1 che ha così definitivamente archiviato la questione:”Il presidente della Sardegna Solinas non ha più posto una condizione pregiudiziale, sta lavorando con tutti gli altri su meccanismi che consentano di rafforzare la prevenzione territoriale”.

Gli spostamenti tra le regioni verso la nostra isola per ora sono solo dedicati ai voli e tratte marittime in continuità territoriale secondo le nuove disposizioni del decreto firmato da Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Fase 2 dell’emergenza Sars CoV-2. .

Dunque la Sardegna da domani e fino al 12 giugno apre i tre scali sardi, Olbia, Cagliari e Alghero per i voli passeggeri in continuità territoriale con Roma e Milano. Via libera invece al trasporto delle merci.

Dal 13 giugno, secondo il crono programma potrebbe arrivare l’ok anche per il resto dei voli con l’Italia, così anche per il trasporto marittimo.

Dal 25 giugno sarà livera circolazione con le tratte internazionali.