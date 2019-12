Sardegna: tutte le novità fiscali in arrivo per il prossimo anno

Olbia, 27 dicembre 2019 – Ecco le principali novità fiscali che i cittadini sardi troveranno sotto l’albero. Di certo gradite agevolazioni che renderanno più piacevole il Natale a molti contribuenti.

Approvata la miniproroga per il Piano Casa della Sardegna. Il consiglio Regionale deliberato il disegno di legge che allunga fino al prossimo 30 giugno 2020, i termini per realizzare gli ampliamenti volumetrici e gli interventi di demolizione, ricostruzione e delocalizzazione.

Tra le maggiori novità, arriva il frazionamento della volumetria realizzata in seguito all’intervento di ampliamento, che se superiore a 50 metri quadri potrà essere utilizzata per creare una nuova unità abitativa.

Attesa per il mese di gennaio l’elaborazione ad un unico testo che punti al rilancio dell’edilizia e alla riqualificazione del patrimonio esistente.

Confermato il pacchetto dei bonus edilizi, che si arricchisce del bonus facciate atto al recupero o al restauro esterno degli edifici, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Prevista la proroga, per l’anno 2020, delle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Viene istituito per il 2020 il bonus facciate. Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese documentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, per gli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Ecco la proroga, per l’anno 2020, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Prorogato fino alla fine del 2020 anche il bonus mobili, la detrazione IRPEF al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per gli acquisti che si effettueranno nel 2020, l’agevolazione può essere fruita relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2019. Viene mantenuto in vigore per tutto il 2020 anche l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari.

Pronto al varo anche il bonus formazione 4.0 che viene confermato per il 2020, semplificandone anche le procedure ai fini della sua fruizione. In particolare, viene eliminato l’obbligo, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Arrivano anche le tanto attese agevolazioni per le aziende agricole.

Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura, è prevista la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui saranno concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di 15 anni.

Novità in arrivo anche per il finanziamento degli interventi destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e 100 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile. Nuova disposizione per il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la misura a favore delle micro, piccole e medie imprese che prevede l’erogazione di contributi da parte del Ministero dello Sviluppo economico a copertura di parte degli interessi su finanziamenti, sia bancari che in leasing, finalizzati ad investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Novità in arrivo anche per lo sport. Sarà prorogato per un altro anno (il 2020) lo sport bonus, il credito d’imposta, introdotto dalla legge di Bilancio 2019, per le erogazioni liberali effettuate da privati finalizzate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi

Incentivi anche per le piccole e medie imprese che vanno ad aiutare la loro promozione. La validità del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore, istituito dal decreto Crescita per il solo anno 2019, viene estesa fino al 31 dicembre 2020.

Novità per le aziende con il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, viene istituito il “Fondo cresci al Sud” a supporto della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per la misura Resto al Sud, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) viene precisato che per gli anni 2019 e 2020, il requisito del limite di età (18-45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data 1° gennaio 2019.

Novità inoltre per la disciplina del tax credit edicole, il credito d’imposta, istituito dalla legge di Bilancio 2019, a favore esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Si potrebbe dire che sotto il nostro albero di Natale di ” pacchi di agevolazioni fiscali” ve ne siano per tutte le esigenze. Insomma ora non resta che scartare il pacco prescelto e farne buon uso, nel corso del prossimo anno.