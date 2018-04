Sardegna: arriva il turismo virtuale per destagionalizzare l’offerta

Olbia, 07 aprile 2018 – Le nuove frontiere della promozione turistica passano anche dalla realtà virtuale, dalla cosiddetta tecnologia “immersiva” che permette, grazie all’uso di un visore 3D, di visitare luoghi rimanendo fermi a casa propria oppure in qualche hotel o struttura ricettiva. Anche la Sardegna, grazie all’idea che il Crs4 sta sviluppando in partnership con la Camera di Commercio di Cagliari. Il progetto, chiamato “Sarim – Sardegna Immersiva: nuovi linguaggi per la promozione turistica dell’Isola” vuole sfruttare le potenzialità della realtà immersiva e dei contenuti video e fotografici a 360 gradi per il turismo.

Obiettivo è anche delocalizzare e destagionalizzare, permettendo al turista di visitare virtualmente, oltre alle classiche destinazioni marittime, anche località bellissime ma meno note, in modo da ingolosire il futuro visitatore mentre si trova ancora a casa propria.

Il Crs4 supporterà le imprese nell’investimento tecnologico per creare dei contenuti virtuali efficaci per il territorio. L’idea è quella di fornire alle imprese un nuovo strumento integrato per il loro business, spiega il responsabile del progetto, perché acquisire competenze nella progettazione, produzione e distribuzione di contenuti realizzati con queste tecniche può offrire ricadute economiche immediate sia per chi gestisce l’offerta turistica, sia per chi opera nella produzione di applicazioni e servizi.